הפריימריז בליכוד: אלו מי שיזכו לתמיכת נתניהו 

נתניהו נגד המנהיג הליטאי ( יונתן זינדל/פלאש90 )

לקראת הפריימריז בליכוד, נחשפות היום (ראשון) ההעדפות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי הפרסום של ינון מגל, נתניהו פרסם עד כה סרטוני תמיכה פומביים עם ארבעה מועמדים בלבד, אך בסביבתו מצביעים על שמות נוספים שאותם היה רוצה לראות במקומות גבוהים ברשימה.

במחוז דן-תל אביב התייצב נתניהו לצד עו"ד שלמה לרנר, יו״ר פורום המילואימניקים. במחוז ירושלים הוא הביע תמיכה בארז תדמור, ובמחוז גליל והעמקים הצטלם עם שוקי אוחנה. המועמד הרביעי שקיבל סרטון תמיכה מראש הממשלה הוא ח״כ אלמוג כהן, המתמודד ברשימה הארצית. מקורביו של נתניהו אמרו לינון מגל כי בהתמודדויות במחוזות הוא תומך במועמדים שרצים מול אנשיו של ח״כ דוד ביטן. לצד המאבקים במחוזות, לראש הממשלה יש העדפות גם במשבצות האחרות וברשימה הארצית. בהתמודדות על משבצת האישה החדשה, נתניהו אוהד את מועמדותה של אסנת זהר, אך לפי הפרסום נראה כי הוא מעדיף את ד״ר רות קבסה-אברמזון.

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ברשימה הארצית, מלבד חברי הכנסת הבכירים שאינם זקוקים לסיוע מצדו, נתניהו מעוניין לקדם את עמית הלוי, עידית סילמן ואריאל קלנר. בסביבתו הוסיפו כי הוא רוצה לראות את מירי רגב נבחרת כאישה הראשונה ברשימת הליכוד.

שם נוסף שנתניהו ישמח לראות מצליח בהתמודדות הארצית הוא אביחי בוארון.

לצד המועמדים שאותם הוא מבקש לחזק, נתניהו עוקב גם אחר התמודדותה של טלי גוטליב. לפי מגל, האפשרות שגוטליב תרשום הצלחה גדולה מדי מדאיגה את ראש הממשלה.

עם זאת, נתניהו אינו מתכוון להתערב בהתמודדות, לפעול נגד גוטליב או לנסות לסכל את הצלחתה בפריימריז.

ארבעת הסרטונים שפורסמו עד כה מציגים את התמיכה הפומבית שנתניהו בחר להעניק. יתר ההעדפות המיוחסות לו טרם קיבלו ביטוי דומה, אך לפי מקורביו הן משקפות את הרכב הרשימה שהוא מעוניין לראות לאחר הפריימריז.