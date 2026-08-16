זמר מוכר נחקר ביום שישי באזהרה בתחנת המשטרה תל אביב צפון, בחשד שאיים והטריד את בת זוגו לשעבר במשך תקופה ארוכה מאז שנפרדו. על פי הנמסר מהמשטרה, בתום החקירה הוא שוחרר בתנאים מגבילים.

בעדות שגבו השוטרים מהמתלוננת, היא טענה: "הוא משגע אותי. אני מרגישה מאוימת. הוא לא מפסיק לשלוח לי הודעות". המתלוננת תיארה מצב של הטרדה מתמשכת שהחלה לאחר שהזוג נפרד.

עימות בין בני הזוג

במהלך החקירה נערך עימות בין השניים, שבו חזרה המתלוננת על הטענות כי הזמר מטריד אותה ומאיים עליה. חוקרי המשטרה בחנו את הראיות והעדויות שהוצגו בפניהם במסגרת החקירה.

בתום ההליך הוחלט לשחרר את הזמר בתנאים מגבילים. נאסר עליו ליצור קשר ישיר או עקיף עם המתלוננת, והובהר לו כי אם יפר את התנאים - ייעצר מיידית.

פרשיות דומות בעולם המוזיקה

הפרשה מצטרפת לשורה של מקרים דומים שהתגלו בחודשים האחרונים בעולם המוזיקה הישראלי. לפני מספר חודשים נעצר זמר אחר בחשד לאלימות נגד בת זוגו, והוא שוחרר למעצר בית לאחר חקירה.

במקרה נוסף שהתפרסם לאחרונה, בית המשפט העליון אישר לזמר מוכר לשוב ולהופיע באירועים פרטיים, בזמן שכתב אישום חמור נגדו עדיין נמצא בהליכי בירור. ההחלטה התקבלה בעקבות מצוקה כלכלית שתוארה בפני בית המשפט.