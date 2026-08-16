החיבור המפתיע שמקדם יוסף חדאד לקראת הבחירות

יוסף חדאד ( צילום: יונתן סינדל, פלאש 90 )

פעיל ההסברה יוסף חדאד עומד מאחורי הבקשה לרישום מפלגה חדשה בשם ״ישראל אמיצה״, כך פורסם היום (ראשון) ב-ynet. אף ששמו של חדאד אינו מופיע במסמכי ההתאגדות, מקורות המעורים במהלך טוענים כי הרשימה מוקמת מטעמו.

המהלך מגיע לקראת הבחירות שייערכו באוקטובר, כאשר נותרו שלושה שבועות בלבד עד לסגירת הרשימות לכנסת ה-26. בתקופה האחרונה בחן חדאד מספר מסלולים אפשריים לכניסה לפוליטיקה, ובין היתר הועלתה האפשרות שישוריין ברשימת הליכוד. במקביל, לפי המקורות, חדאד מנהל שיחות על אפשרות לחיבור פוליטי עם תא״ל במיל׳ עופר וינטר. גם וינטר בוחן הקמת מסגרת פוליטית, אך טרם הודיע כיצד יפעל לקראת הבחירות. ההערכות הן כי החלטתו תפורסם עד סוף אוגוסט. הקשר לחדאד עולה גם מתוך היעדים שהוגשו במסגרת רישום ״ישראל אמיצה״. במסמכים מופיעה מספר פעמים התייחסות לצורך בהבנת המנטליות במזרח התיכון, לצד הצבת ההסברה הבינלאומית כחלק מרכזי במדיניות הביטחון.

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המפלגה מבקשת להקים ״מערך הסברה לאומית קבוע, יוזם, התקפי ולא מתנצל״, שיוביל את המאבק על דעת הקהל העולמית, יציג את עמדת ישראל ויפעל נגד הטענות שמפיצים אויביה. אלה מסרים שחדאד מרבה לקדם במסגרת פעילותו הציבורית.

מטעמו של וינטר נמסרה תגובה קצרה: ״סבלנות״. מטעם חדאד נמסר כי הוא לא הסתיר את העובדה שהוא שוקל כניסה לפוליטיקה, וכי בתקופה האחרונה הוא מקיים שיחות ופגישות עם אישים שונים ובוחן את צעדיו. עוד צוין כי חזר ממסע הסברה בארצות הברית וימשיך לפעול למען ישראל בכל דרך.

חדאד, בן 41, נולד למשפחה ערבית-נוצרית בנצרת. הוא התגייס לצה״ל, שירת בחטיבת גולני ואיבד את רגלו בקרב במלחמת לבנון השנייה.

וינטר, בן 55, כיהן בעבר כמח״ט גבעתי וכמזכיר הצבאי של שר הביטחון. לקראת הבחירות הוא נחשב לאחד השמות שמפלגות הימין מבקשות לצרף לשורותיהן. כעת, האפשרות לחיבור בינו לבין חדאד מצטרפת למהלכים הפוליטיים שנבחנים לקראת סגירת הרשימות.