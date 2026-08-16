ענקית הסטרימינג נטפליקס הגישה בסוף השבוע בקשה רשמית למחיקת תביעת הדיבה שהוגשה נגדה על ידי טיירה בנקס, מנחת ריאליטי הדוגמניות האכזרי "הטופ מודל הבאה של אמריקה". במרכז המחלוקת: סדרה תיעודית שיצרו הבמאים הישראלים דניאל סיון ומור לושי, שחשפה את הצדדים האפלים של התוכנית המצליחה.

בנקס, בת ה-52, הגישה את התביעה ביוני האחרון נגד נטפליקס ונגד הבמאים הישראלים, בטענה כי הציגו אותה באופן כוזב ומטעה כמי שנהגה בחוסר רגישות כלפי מתמודדת שנפלה קורבן לתקיפה מינית. לפי כתב התביעה, בנקס התראיינה במשך שלוש שעות מלאות לסדרה התיעודית "קרקע המציאות: מאחורי 'הטופ מודל הבאה של אמריקה'", אך ההפקה השתמשה בכ-16 דקות בלבד מתוך החומרים שצולמו.

"החלטות עריכה שגרתיות"

בבקשה למחיקת התביעה טענו עורכי הדין המייצגים את נטפליקס כי חוסר שביעות הרצון של בנקס מהסדרה אינו מהווה לשון הרע. לדבריהם, התביעה יוצאת נגד החלטות עריכה מהסוג שבנקס עצמה קיבלה באופן שוטף במסגרת התוכנית שלה, שבשיאה צברה יותר ממאה מיליון צופים ברחבי העולם.

"בנקס מבינה היטב מהו שיקול דעת עריכתי", נכתב בבקשה. "היא יצרה, הנחתה והפיקה 24 עונות של 'הטופ מודל הבאה של אמריקה', וקיבלה את אותם סוגים של החלטות עריכה שאותן היא תוקפת כעת - אילו קטעים לכלול, אילו להשמיט וכיצד להציג נרטיבים מתחרים. הדוקו פשוט הפנה את אותה עדשה עריכתית בחזרה אל 'הטופ מודל הבאה' ואל בנקס. העובדה שהיא לא מסכימה עם האופן שבו הוצגה אינה הופכת אותו לדיבתי".

הסצנה השנויה במחלוקת

בנקס מאשימה את יוצרי הסדרה כי ערכו את הריאיון עימה באופן מטעה כדי ליצור רושם ששכחה את המתמודדת ג'נדי סאליבן, שטענה כי הותקפה מינית במהלך צילומי העונה השנייה של התוכנית במילאנו. בסדרה של נטפליקס נשאלת בנקס אם היא זוכרת את סאליבן, משיבה בהיסוס ומרימה את מבטה לעבר התקרה. בשלב זה הפרק נקטע ומסתיים בקליף האנגר מותח.

לפי בנקס, המשך תשובתה הושמט מהסדרה, אף שאילו היה נכלל היה מבהיר כי היא אכן זכרה את סאליבן. עורכי הדין של נטפליקס הגיבו על כך כי תשובתה המלאה ("אני כן זוכרת את הסיפור שלה") נכללה בתחילת הפרק השני של הסדרה.

נטפליקס מגנה על היוצרים הישראלים

נטפליקס פרסמה הצהרה רשמית בה היא מגנה על הסדרה ועל יוצריה הישראלים. "הבמאים דניאל סיון ומור לושי הם יוצרים תיעודיים מוערכים, שערכו ראיונות מקיפים עם האנשים שמאחורי 'הטופ מודל הבאה של אמריקה'", נמסר בהצהרה. "לטיירה בנקס ניתנה הזדמנות לדבר בפתיחות על החוויה שלה, והיוצרים הציגו באופן הוגן את נקודת מבטה לצד נקודות המבט של כל יתר המשתתפים המופיעים בסרט התיעודי. אנחנו עומדים מאחורי הדוקו ונמשיך להגן עליו בנחישות".

הבמאים הישראלים דניאל סיון ומור לושי ידועים בזכות עבודתם התיעודית המוערכת, ובין היתר חתומים על הסדרה "מזוודות ורודות". הסדרה על "הטופ מודל הבאה של אמריקה" זכתה לתהודה רחבה בעולם ועוררה דיון ציבורי על תרבות הריאליטי והאופן שבו מתמודדות עוברות טראומות במהלך צילומי תוכניות טלוויזיה.

"תנו לציבור לשפוט בעצמו"

טום קלייר, עורך דינה של בנקס, הגיב בחריפות על בקשת נטפליקס. "התביעה מעלה שאלה פשוטה: האם הצופים יכולים לסמוך על כך שדוקו שמוצג כעובדתי מייצג באופן הוגן את מה שקרה ואת מה שאנשים באמת אמרו?", אמר. עוד הוא טען כי הסוגיה אינה נוגעת לאופן שבו עורכים תוכניות: "איש לא חולק על כך שיצירות דוקו עוברות עריכה. השאלה היא האם העריכה הזו עיוותה באופן מהותי את האמת".

קלייר קרא לנטפליקס לפרסם את הריאיון המלא והלא ערוך של בנקס, שאורכו שלוש שעות. "אם נטפליקס עומדת מאחורי הדיוק של הדוקו שלה, עליה לפרסם את הריאיון במלואו ולאפשר לצופים לשפוט בעצמם. תנו לציבור להשוות בין מה שטיירה באמת אמרה לבין מה שנטפליקס בחרה להראות. העובדות הן העובדות, ובמקרה הזה העובדות מתועדות - ונטפליקס מסתירה אותן", הוסיף.

המאבק המשפטי צפוי להימשך בחודשים הקרובים, כאשר בית המשפט יידרש להכריע בשאלה המרכזית: האם עריכה תיעודית שמשמיטה חלקים מריאיון מהווה לשון הרע, או שמדובר בשיקול דעת עריכתי לגיטימי.