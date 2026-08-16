הפריימריז בליכוד: הקרב האכזרי שעלול להשאיר ח"כים בכירים בחוץ

קיש, מיקי זוהר, גוטליב, סילמן, ברקת ( צילום: חיים גולדברג פלאש 90 - טלי Avshalom Sassoni/Flash90 - מיקי זוהר Liron Moldovan/Flash90 - ניר ברקת Olivier Fitoussi/Flash90 - עידית סילמן Yossi Aloni/Flash90 קיש )

הפריימריז בליכוד מתקרבים, והקרב על מקום בכנסת צפוי להיות צפוף במיוחד. לצד חברי הכנסת והשרים שמתמודדים ברשימה הארצית, ישנם השריונים של יו"ר המפלגה, משבצות מיוחדות ונציגי מחוזות - מה שהופך את הדרך למקום ריאלי ברשימה למורכבת הרבה יותר.

צפו איך באמת עובדים הפריימריז בליכוד

המתפקדים קובעים

בניגוד למפלגות שבהן הרשימה לכנסת נקבעת על ידי יו"ר המפלגה או ועדה מסדרת, בליכוד מתקיימים פריימריז. מתפקדי המפלגה מצביעים למועמדים שהם רוצים לראות בכנסת, ותוצאות ההצבעה משפיעות על הדירוג שלהם ברשימה.

ככל שמועמד מדורג גבוה יותר, כך גדלים הסיכויים שלו להיכנס לכנסת - בהתאם כמובן למספר המנדטים שתקבל המפלגה בבחירות.

אלא שבליכוד התמונה מורכבת יותר, משום שהרשימה הסופית לא מורכבת רק מדירוג המועמדים בפריימריז.

השריונים של נתניהו

בראש הרשימה נמצא יו"ר הליכוד, בנימין נתניהו. בנוסף למקום הראשון, ברשימה ישנם מקומות המיועדים לשריונים של יו"ר המפלגה. המשמעות היא שנתניהו יכול להציב בהם מועמדים מטעמו, מבלי שיצטרכו להגיע לאותו מקום באמצעות הדירוג בפריימריז.

השריונים משתלבים בין המקומות שבהם מוצבים המועמדים שנבחרו בפריימריז, ולכן הם מצמצמים את מספר המקומות הפנויים עבור המתמודדים האחרים.

שר החוץ גדעון סער ( שלומי אמסלם, לע״מ )

לא כולם מתמודדים באותו מסלול

רוב חברי הכנסת והשרים המוכרים של הליכוד מתמודדים ב"רשימה הארצית". במסלול הזה הם מתחרים על קולותיהם של מתפקדי הליכוד ברחבי הארץ, במטרה להגיע למיקום גבוה ככל האפשר.

לצד הרשימה הארצית קיימות גם משבצות מיוחדות שנועדו להבטיח ייצוג לקבוצות שונות. בין היתר קיימות משבצות לייצוג נשים, צעירים ועולים, וכן משבצת "אישה חדשה", המיועדת למועמדת שלא כיהנה בעבר כחברת כנסת מטעם הליכוד.

מסלול נוסף הוא המחוזות. הארץ מחולקת למספר מחוזות, ובהם ירושלים והשפלה, דן, הגליל והנגב, ובכל אחד מהם מתמודדים מועמדים על הזכות להיכנס לרשימה כנציגי האזור.

הליכוד ( אוליביה פיטוסי, פלאש 90 )

מקום ברשימה - אבל לא בהכרח בכנסת

כאן נמצאת אחת הנקודות המעניינות בפריימריז הקרובים. בעוד חלק מהשריונים ומועמדי הרשימה הארצית צפויים להשתבץ במקומות ריאליים, חלק מהמשבצות המיועדות לייצוג קבוצות שונות נמצאות עמוק יותר ברשימה.

כך נוצר מצב שבו מועמד יכול לנצח במחוז או במשבצת שבה התמודד, להבטיח לעצמו מקום ברשימת הליכוד - ועדיין להישאר מחוץ לכנסת אם המפלגה לא תקבל מספיק מנדטים.

המצב הזה צפוי להפוך את הפריימריז לקרב משמעותי במיוחד עבור חברי הכנסת המכהנים. כשמספר המקומות הריאליים מוגבל והשריונים והמשבצות כבר תופסים חלק מהרשימה, לא כולם יצליחו לשמור על מקומם.

והוא גם מעלה שאלה רחבה יותר: אם המשבצות שנועדו להבטיח ייצוג לנשים, צעירים, עולים ואזורים שונים בארץ ממוקמות בחלקן במקומות שספק אם יהיו ריאליים - עד כמה הייצוג הזה באמת יבוא לידי ביטוי בכנסת הבאה?