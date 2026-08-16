מתי מותר "לעגל פינות" או להשתמש ב"שקר לבן"?

מעמדו הרם של ערך האמת

האם חובה לומר תמיד את כול האמת? האם אמת שפוצעת היא עדיין מצווה? האם שתיקה עדיפה לפעמים על גילוי מלא? והאם שקר קטן, שנועד להציל לב שבור או למנוע משבר משפחתי, הוא באמת שקר?

כדי להבין עד כמה היהדות מעריכה אמת יש לבחון את יחסה לשקר. התורה אינה מסתפקת בהסתייגות קלה - היא מציבה תמרור אזהרה מהבהב: "מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק" (שמות כ"ג, ז'). לא נאמר "לא תשקר", אלא תרחק, כפי שמתרחקים מאש או ממחלה מדבקת.

התלמוד במסכת שבת (נ"ה ע"א) מחדד את העניין באמירה: "חותמו של הקב"ה אמת". האמת היא החותם של הבורא על גבי הבריאה כולה. ובפרקי אבות (א', י"ח) לימדו: "על שלושה דברים העולם קיים: על הדין, ועל האמת, ועל השלום." האמת אינה עומדת לבדה. היא ניצבת כתף אל כתף עם השלום.

אוצר הסיפור היהודי מספר על רב קשיש שאמר: "בן תשעים אני, ועדיין לא עבר עליי יום שכולו אמת." והוסיף תפילה: "ריבונו של עולם, זכני ליום אחד ללא שקר."

בית הלל נגד בית שמאי

איך ייתכן איפוא שהיהדות, המקדשת את האמת, מאפשרת ואף מצווה לעגל פינות, לכופף עובדות ולפעמים לשקר?

התשובה לשאלה זו נידונה בוויכוח מפורסם בין בית הלל לבית שמאי במסכת כתובות (ט"ז ע"ב): מה יש לומר לכלה ביום חתונתה?

בית שמאי, הדבקים בקו נוקשה של אמת צרופה, גורסים שצריך לומר את האמת כהווייתה: אם הכלה נאה – תגידו נאה. אם לא – אימרו מה שאתם רואים. בית הלל, לעומתם, פוסקים את ההלכה המפורסמת: "כלה נאה וחסודה".

היקשו עליהם בית שמאי: והרי התורה מצווה "מדבר שקר תרחק"? ועל כך ענו בית הלל תשובה קולעת: אם אדם קנה חפץ רע בשוק, האם תאמרו לו "התמקחת גרוע, נפלת בפח", או שתשבחו מה שקנה כדי לא לצער אותו? תשובת בית הלל: החיים אינם תחרות של דיוק מדעי אלא מערכת יחסים אנושית.

חסד במעטה דיפלומטי

ההלכה נפסקה כבית הלל. לא מפני שהאמת אינה חשובה אלא משום שלפעמים כבוד האדם חשוב עוד יותר.

בעיניי, גישה זו היא השראה. ההלכה אומרת: האמת חשובה אבל האדם חשוב יותר. חז"ל לא ביטלו את האמת, הם לימדו לנהל אותה.

לכן התירו חז"ל לעגל פינות או לכזב במצבים מסוימים "מפני דרכי שלום". השקר המותר אינו נובע מחולשה אלא מהבנה עמוקה של נפש האדם. האמת לפעמים פוצעת ללא רחמים, בעוד שחסד עטוף במעטה דיפלומטי בונה עולמות כבמטה קסמים.

במסכת בבא מציעא (כ"ג ע"ב) מובא כי לתלמיד חכם מותר לשנות מדיבורו בשלושה דברים - "מסכתא, פוּריא ואוּשפיזא". וזו הכוונה:

"מסכתא": אם שואלים אדם אם למד מסכת מסוימת, מותר לו לומר שלא למד אותה כדי שלא יחשבוהו למתגאה.

"פוריא" (מיטה בארמית): אם שואלים אדם אם ישן על מיטה נוחה, מותר לו לומר שלא מטעמי צניעות. שכן שאלה על מיטה עשויה להיות רמז לחיי אישות.

"אושפיזא": אם שואלים אדם היכן התארח, מותר לו לשנות מהאמת כדי שרבים אחרים לא ינהרו אל אותו מארח נדיב ויטריחו אותו יתר על המידה.