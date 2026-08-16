אחרי הסריקות: הנעדר בחוף בראשון לציון אותר

כוחות המשטרה פנו היום (ראשון) לציבור בבקשה לסייע בסריקות אחר נעדר בחוף הגולשים בראשון לציון. לפי המשטרה, האדם ככל הנראה נכנס לים הבוקר - ומאז נעלמו עקבותיו.

לפי הודעת המשטרה, הנעדר עונה לשם סאמי שחאדה, תושב ירושלים בן 18. "שוטרי מחוז מרכז בסיוע שוטרי שיטור ימי, מסוק מהמערך האוירי וכוחות הצלה נוספים פועלים לאחר קבלת דיווח על אדם שככל הנראה נכנס לים בחוף הגולשים בראשון לציון הבוקר ומאז נעלמו עקבותיו" נמסר. "בתוך כך, במקביל לסריקות משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בסיוע באיתורו של הנעדר".

כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל או למשטרת ראשון לציון בטלפון 03-9609444.

כשעתיים אחרי פרסום ההודעה המקורית, המשטרה עדכנה כי הנעדר אותר בריא ושלם.