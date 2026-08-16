יש לכם אבטיח במקרר? אתם חייבים לנסות את הסלט הקיצי הזה

סלט אבטיח ( צילום: AI )

כשהטמפרטורות עולות, אין כמו מנה קרה ומרעננת שלא דורשת יותר מדי עבודה. סלט האבטיח והבולגרית הזה מוכן תוך דקות ומשלב בדיוק את הטעמים שמתאימים לקיץ.