יש לכם אבטיח במקרר? אתם חייבים לנסות את הסלט הקיצי הזה

כשהטמפרטורות עולות, אין כמו מנה קרה ומרעננת שלא דורשת יותר מדי עבודה. סלט האבטיח והבולגרית הזה מוכן תוך דקות ומשלב בדיוק את הטעמים שמתאימים לקיץ.
סלט אבטיח ובולגרית עם נענע
מצרכים:
- חצי אבטיח קטן, חתוך לקוביות
- 150 גרם גבינה בולגרית או פטה
- חצי מלפפון, פרוס דק
- חצי בצל סגול, פרוס דק
- חופן עלי נענע טריים
- חופן פיסטוקים או שקדים קלויים
לרוטב:
- 2 כפות שמן זית
- מיץ מחצי לימון
- כפית דבש או סילאן
- מעט מלח
- פלפל שחור
אופן ההכנה
- מניחים בקערה גדולה את קוביות האבטיח, המלפפון והבצל הסגול ומערבבים בעדינות.
- מפוררים מעל את הגבינה ומוסיפים את עלי הנענע והפיסטוקים.
- בקערה קטנה מערבבים שמן זית, מיץ לימון, דבש, מלח ופלפל.
- יוצקים את הרוטב על הסלט ממש לפני ההגשה ומערבבים בעדינות כדי שהאבטיח לא יתפרק.
- מגישים קר ונהנים מסלט מתוק, מלוח ומרענן במיוחד.