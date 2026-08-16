מכבי והפועל משתפות פעולה: היורוליג תחזור לישראל?

עופר ינאי ושמעון מזרחי ( אורן בן חקון, פלאש 90 )

חזית משותפת ויוצאת דופן נרקמת היום (ראשון) בכדורסל הישראלי: מכבי תל אביב והפועל תל אביב פועלות יחד מול היורוליג בניסיון לאפשר להן לארח שוב בישראל. הפועל ירושלים, המשתתפת ביורוקאפ, מקדמת את אותה מטרה בערוצים משלה.

שמעון מזרחי ועופר ינאי משתפים פעולה במהלך, שמתנהל ברובו הרחק מעיני הציבור בשל מורכבות הנושא. שלוש הקבוצות מבקשות לנצל את השקט היחסי באזור כדי לשכנע את הנהלת המפעלים האירופיים שניתן להשיב את המשחקים לישראל. הזדמנות ראשונה לקידום הנושא עשויה להגיע בישיבת היורוליג שתיערך בשבוע הבא. החזרת המשחקים אינה מופיעה כסעיף רשמי לדיון, אך הישראליות מקוות שהמפגש יאפשר להן להעלות את הסוגיה וליצור התקדמות. למרות המאמצים, העונה שתצא לדרך בסוף ספטמבר תיפתח מבחינת הקבוצות הישראליות מחוץ למדינה. המטרה כעת היא לאפשר חזרה בשלב מאוחר יותר, כאשר גורמים המעורים בשיחות סבורים כי בתנאים המתאימים הדבר עשוי לקרות עוד לפני סוף 2026. הקבוצות נעזרות גם במתרחש במפרץ. דובאי נאלצה להעביר את משחקיה לאירופה בסיום העונה הקודמת, אך כבר החלה למכור מינויים לקראת חזרתה לאולם הביתי. במקביל, אבו דאבי תארח את הסופר קאפ בספטמבר, ופיינל פור 2027 מיועד להתקיים בדובאי.

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מבחינת הישראליות, קיום אירועים ומשחקים באזור מחזק את הטענה שגם האולמות בישראל יכולים לשוב ולארח. עם זאת, ביורוליג מבקשים לקבל תמונה יציבה לפני שתתקבל החלטה, וכל שינוי יהיה תלוי במצב הביטחוני.

המשחקים הועברו לחו״ל לאחר 7 באוקטובר 2023. בעונה שעברה הם שבו לישראל בתחילת דצמבר לתקופה של כשלושה חודשים, לפני שהמלחמה באיראן הובילה להוצאתם פעם נוספת בסוף פברואר.

המהלך הקודם להשבת המשחקים נוהל מול המנכ״ל לשעבר פאוליוס מוטיונאס. מאז נכנס צ׳וס בואנו לתפקיד, אך הקבוצות אינן מזהות שינוי ביחס אליהן וממשיכות לקיים קשר עם הנהלת היורוליג.

כל עוד לא תתקבל החלטה אחרת, הפועל תל אביב תארח את משחקיה בסופיה, ואילו מכבי תל אביב והפועל ירושלים ישחקו בבלגרד. בקבוצות מבינים שכל אישור עתידי יהיה תלוי בהתפתחויות, אך מאמינים שחזרה לישראל במהלך העונה עדיין אפשרית.