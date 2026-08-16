טקס הכתרת הרב מנחם מענדל אקסלרוד ( צילום: קהילת יהודי מולדובה )

טקס הכתרה חגיגי נערך בסוף השבוע בבירת מולדובה קישינב, למינוי הרב מנחם מענדל אקסלרוד (36) לרב ראשי. באירוע השתתפו הרב הראשי לישראל קלמן בר, שגריר ישראל יורם אלרון, רבנים ראשיים מאירופה ובכירים בחסידות חב״ד, ולצדם מאות יהודים מקומיים בראשות יו”ר קהילת יהודי מולדובה אלכסנדר בילינקיס. המינוי של הרב אקסלרוד הפך רשמי לאחר הבחירות בקרב ראשי הקהילות, והוא זכה להכרה מלאה מהרשויות ולברכה מנשיאת מולדובה מאיה סנדו, שכתבה: ״המינוי שלך הוא מקור לשמחה לא רק ליהודי המדינה אלא לכל האזרחים״. במולדובה מתגוררים כ-6,000 יהודים, לצד כ-500 פליטים מאוקראינה.

כתב המינוי של הרב אקסלרוד לרב ראשי של מולדובה ( צילום: קהילת יהודי מולדובה )

המשך המורשת המשפחתית

הרב אקסלרוד, שנולד וגדל בעתלית, הגיע למולדובה בעקבות פטירת סבו, הרב זלמן אבלסקי ז"ל, שהיה הרב הראשי הראשון במדינה לאחר התפרקות ברית המועצות. כעת הוא מכהן כנראה כרב הראשי הצעיר ביותר באירופה, ובאירוע הדגיש את ביטחונם של היהודים במדינה: ״מולדובה היא אחת המדינות הבטוחות באירופה ובעולם ליהודים. ישראלים מסתובבים כאן ללא כל חשש, והשלטונות עושים עבודה טובה מול גילויי אנטישמיות״.

הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר מברך את רבה הראשי החדש של מולדובה ( צילום: קהילת יהודי מולדובה )

"תוספת של אור"

הרב הראשי לישראל, קלמן בר, בירך את הרב הנבחר וציין כי חיי היהודים במדינה נמצאים בתקופת התחדשות: "אנחנו לא מציינים את הניצחון שלנו בתהלוכה של נשק אלא בתוספת אור. כעת אנחנו מדליקים פה במולדובה אור גדול, את הרב אקסלרוד שיזכה להמשיך ולהאיר את האור היהודי. זה הניצחון האמיתי שלנו". בסיום האירוע חתם הרב אקסלרוד בנאום הבכורה שלו: “אני מתרגש נוכח האחריות הגדולה שהוטלה על כתפיי, ואעשה הכול כדי להיות כאן, לסייע ולתת מענה לכל מי שזקוק לכך”.