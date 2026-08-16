נבחרת ישראל זכתה במדליית הזהב באליפות אירופה במרתון

הישג גדול למרתון הישראלי: נבחרת ישראל זכתה היום (ראשון) במדליית הזהב הקבוצתית באליפות אירופה, בפעם השנייה ברציפות והשלישית בתולדותיה. הרצים הישראלים סיימו בזמן מצטבר של 6:28:37 שעות, שהציב אותם במקום הראשון.
לצד מדליית הזהב הקבוצתית, גשאו איילה השלים הישג אישי נוסף כשסיים במקום השלישי וזכה במדליית הארד. איילה, שזכה בשנה שעברה במדליית הכסף, קבע הפעם תוצאה של 2:09:21 שעות והשיג מדליה אישית שנייה ברציפות באליפות אירופה.
במדליית הזהב האישית זכה אמנאל פטרוס הגרמני, שסיים את המרתון בזמן של 2:09:11 שעות וקבע שיא תחרות חדש. פייטרו ריבה הגיע שבע שניות אחריו, קבע 2:09:18 שעות וזכה במדליית הכסף. איילה חצה את קו הסיום שלוש שניות לאחר ריבה והשלים את תמונת הפודיום.
בסיום המרוץ נרשם רגע מרגש, כאשר פטרוס ואיילה התחבקו ובירכו זה את זה על ההישגים.
גם יתר חברי הנבחרת הישראלית סיפקו תוצאות מרשימות. טדסה גטהון סיים במקום החמישי לאחר שקבע 2:09:31 שעות, ואיימרו עלמאיה הגיע למקום השמיני עם 2:09:45 שעות.
התוצאות של איילה, גטהון ועלמאיה, שסיימו במקומות השלישי, החמישי והשמיני בהתאמה, העניקו לישראל את הזמן המצטבר הטוב ביותר בתחרות. גרמניה סיימה במקום השני בדירוג הקבוצתי וצרפת זכתה במדליית הארד.
בסגל הישראלי השתתפו גם מארו טפרי, שנחשב לאחד הרצים הבכירים ביבשת, יטאיאו אבוהיי ובוקאיו מלדה. עלמאיה הגיע לתחרות לאחר שבשנה שעברה סיים במקום הרביעי באליפות העולם.
הזהב הנוכחי מצטרף לשורת ההישגים של המרתון הישראלי ומעניק לנבחרת אליפות אירופה קבוצתית שנייה ברציפות ושלישית בסך הכול. עבור איילה, מדובר בעוד מקום על הפודיום האירופי, לאחר שהחליף את מדליית הכסף מהשנה שעברה במדליית ארד.