יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על עקיבא נוביק

עקיבא נוביק ( יפעת קלמר )

לעקיבא נוביק יש היום סיבה טובה לחגוג. העיתונאי והמגיש, שמוכר כיום בין היתר מ"חדשות הלילה" בכאן 11, מציין היום, 16 באוגוסט, את יום הולדתו ה-38. אבל מעבר לפוליטיקה ולאולפני החדשות, הוא הספיק לעבור בכמה תחנות מפתיעות. לרגל יום הולדתו, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. הוא נולד בירושלים וגדל בעפרה נוביק נולד בירושלים ב-16 באוגוסט 1988 וגדל ביישוב עפרה שבבנימין. הוא למד בישיבה התיכונית חיספין שברמת הגולן, ובהמשך המשיך למכינה הקדם צבאית בפדואל, לפני שהתגייס לצה"ל. 2. הקריירה שלו בתקשורת התחילה כבר בצבא בשנת 2007 התגייס נוביק לגלי צה"ל, ושם עשה את צעדיו הראשונים בעולם התקשורת. הוא שימש ככתב לענייני צבא וגם כעורך ומפיק בתוכניות שונות. אחרי השחרור הוא לא התרחק מהתחום והצטרף ל"ידיעות אחרונות". 3. לפני הכנסת הוא סיקר את השטחים והחרדים היום נוביק מזוהה בעיקר עם פוליטיקה, אבל בתחילת דרכו ב"ידיעות אחרונות" הוא סיקר את יהודה ושומרון ואת החברה החרדית. רק בהמשך עבר לסיקור הכנסת, וב-2015 מונה לכתב הפרלמנטרי של חדשות 10, תפקיד שבו המשיך גם בחדשות 13.

עקיבא נוביק ( ללא קרדיט )

4. הוא בכלל בעל תואר במשפטים

במקביל לקריירה העיתונאית, נוביק החליט גם ללמוד משפטים. בשנת 2017 הוא קיבל תואר ראשון במשפטים מהקריה האקדמית אונו - בזמן שכבר עבד ככתב פרלמנטרי וסיקר מקרוב את המערכת הפוליטית.

5. הוא נכנס לרשימת הצעירים המבטיחים

בשנת 2017, עוד לפני שמלאו לו 30, נוביק נכלל ברשימת הצעירים המבטיחים בישראל מתחת לגיל 30 של "פורבס ישראל". באותה תקופה הוא כבר היה אחד הכתבים הפוליטיים הבולטים בחדשות 10.

6. הוא טבע את הביטוי "דתיי רצף"

ב-2017 פרסם נוביק את סדרת הכתבות "דתיים על הרצף", שעסקה באנשים שנמצאים במרחב שבין ההגדרות של דתיים וחילונים. הסדרה טבעה את הביטוי "דתיי רצף", שהפך מאז למונח מוכר בשיח על החברה הדתית.

7. בגיל 31 הוא הוסיף לעצמו שם שני

נוביק לא נולד עם השם המלא שבו הוא מוכר כיום. בנובמבר 2019 הוא הוסיף לעצמו את השם "ראול", על שמו של ראול ולנברג, הדיפלומט השוודי שהציל אלפי יהודים בתקופת השואה. מאז שמו המלא הוא עקיבא ראול נוביק.

אסף ליברמן ועקיבא נוביק בעמדת השידור. ( טלי כץ. )

8. הוא יצא מ"מי רוצה להיות מיליונר" עם 125 אלף שקל

באוגוסט 2020 עבר נוביק לרגע מהחדשות לשעשועונים והשתתף ב"מי רוצה להיות מיליונר". הוא הצליח להגיע עד לשאלה בשווי 250 אלף שקל, אבל החליט שלא להסתכן ופרש מהמשחק עם 125 אלף שקל.

9. אפשר לשמוע אותו גם באירוויזיון

מי שמכיר את נוביק בעיקר מהכנסת עשוי להיות מופתע לגלות שמאז 2021 הוא משמש לצד אסף ליברמן כפרשן במשדרי האירוויזיון. השניים שיתפו פעולה גם מחוץ לתחרות ושידרו יחד את טקס הדלקת המשואות בערב יום העצמאות.

10. הוא התארס השנה

בינואר 2026 שיתף נוביק בשורה משמחת בחשבון האינסטגרם שלו והודיע על אירוסיו לבת זוגו, הדר בן משה. השניים התארסו אחרי תקופה של זוגיות, ונוביק בחר לחשוף את הבשורה בפוסט שפרסם לעוקביו.