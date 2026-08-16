בפגישה לילית: ההצעה לפרק את יהדות התורה

יצחק גולדקנופף ( : יונתן זינדל/פלאש90 )

הצעה לפרישה מיהדות התורה ולהקמת מפלגה חרדית חדשה הונחה בפני נציג חסידות גור: אנשי הפלג הירושלמי, לצד מספר רבנים ועסקנים, הציעו להקים מסגרת פוליטית שתוביל קו חריף נגד הגיוס. היום (ראשון) נודע כי בבצ׳יק, שהשתתף מטעם גור בפגישה שנערכה ביום חמישי האחרון, דחה את ההצעה.

הפגישה התקיימה בשעת לילה מאוחרת בביתו של איש הפלג הירושלמי אליהו גולדשטוף. במהלך המפגש הציעו המשתתפים לגור לפרוש מיהדות התורה ולהקים מפלגה משותפת עם הפלג הירושלמי וגורמים נוספים המתנגדים לגיוס. מבחינת מקדמי ההצעה, היתרון במהלך הוא האפשרות לצרף למערכת הפוליטית מנדט נוסף מקרב ציבור שאינו משתתף כיום בבחירות. לשיטתם, הקמת הרשימה החדשה תאפשר להביא לקלפיות קולות שאינם ניתנים כיום ליהדות התורה או למפלגות אחרות. אלא שבבצ׳יק דחה את ההצעה. במקום הקמת מפלגה חדשה, הוא הציע למשתתפים לתמוך ביהדות התורה, בטענה כי הם ממילא נמצאים באותו קו בכל הנוגע להתנגדות לגיוס.

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בפגישה השתתפו, מלבד בבצ׳יק וגולדשטוף, גם בנו של הרב בוארון הספרדי, הרב יצחק רבין, אב בית דין בבני ברק ומבכירי הרבנים בקהילה הבוכרית בתל אביב, יעקב חיים מילר, עסקן קנאי מחסידות לעלוב, וכן עסקנים נוספים.

הפגישה התקיימה זמן קצר לפני שבסוף השבוע נטען בתקשורת החרדית כי יהדות התורה צפויה להתמודד בבחירות כבלוק טכני בלבד. לפי אותם דיווחים, יו״ר דגל התורה משה גפני צפוי להתפצל מאגודת ישראל מיד לאחר הבחירות.

ההצעה שהועלתה בפני גור נוגעת למבנה הפוליטי החרדי כבר לפני הבחירות: במקום התמודדות משותפת במסגרת יהדות התורה והתפצלות אפשרית לאחר מכן, הוצע לגור לפרוש מראש ולהקים מפלגה בעלת קו תקיף יותר נגד הגיוס.

בשלב זה ההצעה נדחתה בידי בבצ׳יק, שהעדיף כי אנשי הפלג הירושלמי והרבנים שהשתתפו בפגישה יתמכו ביהדות התורה. עם זאת, עצם העלאתה מצטרפת לדיווחים על האפשרות שיהדות התורה תפעל כבלוק טכני בלבד ותתפצל לאחר הבחירות.