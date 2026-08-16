קסם על הבמה: המחזמר הישראלי של "קטנטנות" מחבר בין דורות

נדיה וסבסטיאן ב"קטנטנות" ( ניר סטולו )

ביום שישי שעבר התקיימה באקספו תל אביב הצגת הבכורה של המחזמר הישראלי החדש "קטנטנות". האולם התמלא בהורים וילדים כאחד, ומהר מאוד התברר שלא מדובר בסתם מופע נוסטלגיה סנטימנטלי, אלא בהפקה מרשימה ומדויקת שעומדת בפני עצמה. גם מי שלא צפה בסדרה כבר 20 שנה ימצא את עצמו פתאום שר את המילים בעל פה, בעוד שהדור החדש נשאב לחלוטין לתוך הסיפור.

ההפקה עצמה לא חסכה בדבר: התלבושות מצוינות, התפאורה מרהיבה, והכוריאוגרפיה עשויה ברמה הגבוהה ביותר. האולם באקספו תל אביב התגלה כבחירה מצוינת, כאשר אפילו משורות רחוקות וממקומות גבוהים הרגשנו את התרחשות הבמה והמרחק כמעט לא פגע בחוויה. למעריצים השרופים שגדלו על הסדרה והסרט המקוריים צפויות כמה הפתעות בעלילה: אלחו אינו עובד מכרות וחיפוש יהלומים אלא קוסם, ובלן לא מגיעה דרך מודעת דרושים לטבחית אלא כמורה. עם זאת, השינויים הקלים הללו אינם פוגמים בזרימת הסיפור. בבסיס ההצגה עומד סיפור ערכי ומרגש על חברות, אחדות והכוח להישאר יחד – מסר שעובר מצוין גם לילדים שצופים בו לראשונה.

הילדים שגילמו את "היתומים" גנבו את ההצגה ( ניר סטולו )

ההפתעה הגדולה והכוכבים האמיתיים של המחזמר הם ללא ספק ילדי הקאסט. המחזמר נשען עליהם במידה רבה, והם מפגינים מקצוענות שיא, נוכחות וביטחון של שחקנים ותיקים. הם משחקים, רוקדים ושרים בלייב בדיוק ווקאלי כה מרשים, עד שלעיתים קל להתבלבל ולחשוב שמדובר בהקלטה.

לצידם, השחקנים המבוגרים מספקים ביצועים נהדרים:

עמית פרקש (בלן): מביאה עמה המון חום, רגש וחיבור טבעי לילדים, לצד יכולות ווקאליות מעולות שעוברות גם בשורות האחרונות של האולם.

עודד פז (הטבח): גונב את ההצגה בתפקיד הטבח של בית היתומים. עם מבטא ארגנטינאי ממגנט, הומור מדויק וכימיה מצוינת עם הילדים, הוא מעביר דמות אכפתית ומצחיקה.

ליאת אחירון: חזרה מופלאה לעולם של "קטנטנות". מי ששיחקה בעבר את בלן, עוברת כאן לצד השני ונכנסת לנעלי הנבלית. הצחוק המרושע שלה מזכיר את הגדולות שבמכשפות דיסני, והיא מציגה שירה ומשחק ברמה גבוהה ביותר.

ידין גלמן: הליהוק היחיד שפחות עבד לנו. גלמן הוא שחקן נהדר בתפקידים דרמטיים וצבאיים, אך על במת המחזמר המוזיקלי – ובמיוחד בקטעי השירה – הוא הרגיש פחות במקומו לצד הרמה הווקאלית הגבוהה של שאר הקאסט.

המחזמר משלב בחכמה בין עברית לספרדית, ויוצר דיאלוג מרגש בין ההורים ששרים בטירוף לבין הילדים שמרותקים לבמה. רגע השיא המוחלט מגיע בסוף המופע: עלייתם לבמה של כוכבי הסדרה המקוריים, נדיה וסבסטיאן, למחרוזת שירים בספרדית יחד עם הקאסט הישראלי. ברגע הזה, כל המבוגרים באולם חוזרים בשנייה אחת להיות ילדים בני 10.

אם אתם בני 30 ומעלה וגדלתם על "קטנטנות" – אל תפספסו את זה. תמצאו שם מספיק נוסטלגיה שתחזיר אתכם לילדות, לצד הפקה איכותית שלא נשענת רק על הזיכרונות. ההורים מגיעים בגלל הנוסטלגיה, אך הילדים יוצאים כמעריצים חדשים.