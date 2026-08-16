"חשש משיטפונות": המשטרה באזהרה דחופה לציבור המטיילים

על רקע מזג האוויר הסוער הצפוי היום (ראשון) המשטרה פרסמה כעת אזהרה לציבור הנוסעים והמטיילים, כשהתריעה מפני חשש לשיטפונות באזור ים המלח.

"משטרת המחוז הדרומי, על כלל יחידותיה, נמצאת בהיערכות לקראת הגשמים והשיטפונות הצפויים בשעות הקרובות באזור ים המלח" נמסר. "במסגרת הערכת מצב שנערכה לפני זמן קצר, ובהתאם לתחזית מזג האוויר, עולה כי היום, משעות הצהריים ועד שעות הערב, צפויים גשמים באזור ים המלח".

במשטרה הזהירו כי "הצפי הוא לגשם חזק בשעות הקרובות, אשר עלול לגרום לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח ולשיבושים בצירי התנועה באזור".

"בהתאם לכך, צפויות חסימות בכביש 90 - בקטע הדרך שבין עין גדי לצומת נווה זוהר" נאמר. "שוטרי המחוז הדרומי, יחד עם שוטרי אגף התנועה, ייפרסו בצירים הרלוונטיים ויפעלו לשמירה על שלום הציבור, בטיחות משתמשי הדרך והכוונת התנועה בהתאם להתפתחויות מזג האוויר".

"ציבור הנהגים והמטיילים מתבקש לתכנן מראש את נסיעותיו, להתעדכן טרם היציאה לדרך, לנהוג בזהירות, להישמע להנחיות השוטרים בשטח ולהימנע מהגעה לאזורים בהם קיים חשש לשיטפונות" הובהר בסיכום. "אנו קוראים לציבור שלא להיכנס לערוצי נחלים ואזורים מועדים לשיטפונות, להתרחק ממקורות מים זורמים וערוצי נחלים, ולא לחצות כבישים מוצפים או ערוצי נחל זורמים".