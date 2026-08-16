התנינים של בן גביר נשמעים לכם מוזרים? חכו שתכירו את בתי הכלא האלה

תוכנית התנינים של בן גביר ( צילום: Yonatan Sindel_Flash90 )

תוכנית התנינים של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והשרה להגנת הסביבה עידית סילמן הצליחה לעורר לא מעט תשומת לב: תעלה שתוקם בכלא קציעות ותאכלס תנינים, במטרה להוסיף שכבת הרתעה סביב אגף שבו מוחזקים אסירים ביטחוניים. העבודות להקמת התעלה כבר החלו, אך בתחילת אוגוסט בית המשפט עצר זמנית את האפשרות להעביר את התנינים למקום.

ואם חשבתם שתנינים מסביב לכלא זה רעיון מוזר, מתברר שבעולם כבר היו וישנם בתי כלא עם סיפורים לא פחות חריגים. מכלא על אי מבודד שהים סביבו הפך את הבריחה למסוכנת במיוחד, דרך מאות אסירים שרוקדים יחד ועד אסירים שמדוושים על אופניים כדי לצאת מוקדם יותר - אספנו כמה מבתי הכלא הכי יוצאי דופן בעולם. צפו בבתי הכלא הכי מוזרים בעולם

אי השדים: הכלא שכמעט אי אפשר היה לברוח ממנו

נתחיל במקום ששמו לבדו כבר נשמע מאיים. "אי השדים" שבגיאנה הצרפתית היה חלק ממערכת מושבות העונשין הידועה לשמצה של צרפת, שפעלה באזור במשך כמאה שנה.

האי הקטן והמבודד מוקף בים, בסלעים ובזרמים חזקים שהפכו את ההגעה אליו, ובוודאי את הבריחה ממנו, למסוכנת במיוחד. המקום שימש בין היתר להגליית אסירים פוליטיים, והמפורסם שבהם היה הקצין הצרפתי אלפרד דרייפוס.

ולאורך השנים נקשר למקום גם אחד הסיפורים המאיימים ביותר: המים באזור תוארו ככאלה שבהם מצויים כרישים, פרט שרק הוסיף למוניטין של האי כמקום שממנו לא כדאי אפילו לנסות לברוח.

אי השדים ( צילום: Gfievet )

הכלא שבו מאות אסירים רוקדים יחד

וממקום מפחיד במיוחד - לכלא מסוג אחר לגמרי. מרכז המעצר והשיקום המחוזי של סבו שבפיליפינים הפך למפורסם ברחבי העולם בזכות פעילות לא שגרתית במיוחד: ריקודים המוניים של האסירים.

הריקודים החלו כחלק מתוכנית פעילות גופנית ושיקום, ומאות אסירים היו מתאמנים יחד על כוריאוגרפיות מתואמות. אלא שב-2007 הכול השתנה, כשפורסם סרטון שבו האסירים מבצעים יחד את הכוריאוגרפיה לצלילי "Thriller" של מייקל ג'קסון.

הסרטון הפך ללהיט ברשת, צבר מיליוני צפיות והפך את "האסירים הרוקדים של סבו" לתופעה בינלאומית.

לדווש כדי לצאת מהכלא מוקדם יותר

בבית כלא בסנטה ריטה דו ספוקאי שבברזיל מצאו דרך יצירתית במיוחד לשלב בין פעילות גופנית, תרומה לקהילה - וקיצור תקופת המאסר.

במסגרת תוכנית שהחלה לפעול במקום, אסירים התנדבו לדווש על אופני כושר שחוברו למערכת לייצור חשמל. האנרגיה שאגרו האופניים הועברה לסוללות ששימשו להפעלת תאורת רחוב בעיר הסמוכה.

אבל לאסירים היה תמריץ משמעותי במיוחד להשתתף: על כל שלושה ימים של שמונה שעות דיווש, הם יכלו לקבל יום אחד פחות מתקופת המאסר שלהם.

אסירים רוקדים יחד ( צילום: AI )

בית הכלא שנראה יותר כמו מלון

ומהכלא בברזיל - לאוסטריה, שם נמצא מרכז המשפט ליאובן, שבית הסוהר שבתוכו נראה רחוק מאוד מהדימוי הקלאסי של כלא.

המתחם, שהושלם ב-2004, תוכנן מתוך תפיסה שלפיה גם מאחורי הסורגים יש לשמור ככל האפשר על תנאי חיים שדומים לחיים בחוץ. יחידות הכליאה תוכננו כמעט כמו דירות משותפות, עם מטבחונים, אזורי ישיבה, מתקנים לפעילות גופנית ולוג'יות. במתחם יש גם מתקני ספורט וגינת הליכה על הגג.

המטרה היא לא להפוך את המאסר לחופשה, אלא להשתמש בסביבה ובשגרת החיים כחלק מתהליך השיקום של האסירים.

אז התנינים כבר לא נשמעים כל כך מוזרים?

מאי מבודד שממנו קשה לברוח, דרך מאות אסירים שרוקדים יחד ועד אופני כושר שמקצרים את תקופת המאסר - בתי סוהר ברחבי העולם מצאו לאורך השנים דרכים שונות ומשונות להתמודד עם כליאה ושיקום.

אז אחרי כל בתי הכלא החריגים האלה - תוכנית התנינים של בן גביר פתאום נשמעת לכם קצת יותר הגיונית?