2 ילדים פונו למיון בעקבות חשיפה לשוקולד עם פטריות הזיה

שוקולד ( צילום: AI )

אירוע חריג במהלך חופשה משפחתית: שני ילדים, בני 5 ו-6, הובאו היום (ראשון) בדחיפות למרכז לרפואה דחופה, לאחר שנחשפו לשוקולד שהכיל פטריות הזיה. בעת הגעתם סבלו השניים מאישונים מורחבים מאוד וחוו הזיות.

הילדים נחשפו לשוקולד במהלך החופשה המשפחתית, ולאחר שהחלו להציג את התסמינים החריגים הוחלט להביאם לקבלת טיפול רפואי דחוף. התסמינים המרכזיים שנראו אצלם היו הרחבה משמעותית של האישונים והזיות. לאחר הערכה ראשונית שנערכה במרכז לרפואה דחופה, נמצא כי מצבם הנשימתי של שני הילדים יציב. לצד זאת, הם המשיכו לסבול מתסמינים נוירולוגיים בעקבות החשיפה לשוקולד. היציבות הנשימתית שנמצאה בבדיקה הראשונית עמדה לצד התסמינים הנוירולוגיים, שבגללם נדרשה הערכה רפואית דחופה. בשלב הראשון התמקד הצוות בבדיקת מצבם של הילדים לאחר החשיפה ובבחינת התסמינים שמהם סבלו.

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האירוע התרחש בזמן חופשה משפחתית, כאשר השוקולד שאליו נחשפו הילדים הכיל פטריות הזיה. לאחר הופעת ההזיות וההתרחבות החריגה של האישונים, הם הובאו במהירות לבדיקה.

בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על האופן שבו הגיע השוקולד לידיהם של הילדים, על הכמות שאליה נחשפו או על המקום שבו התקיימה החופשה המשפחתית. כמו כן, לא נמסר איזה טיפול ניתן להם לאחר ההערכה הראשונית.

גם מצבם הנוכחי של הילדים, מעבר לכך שנמצאו יציבים מבחינה נשימתית וסבלו מתסמינים נוירולוגיים, טרם פורט. שני הילדים ממשיכים לעמוד במוקד האירוע הרפואי החריג, שהחל לאחר החשיפה לשוקולד שהכיל פטריות הזיה.