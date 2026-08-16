אלול תשפ"ו שמח לכולם וחודש של רחמים וסליחות לספרדים ועוד שבועיים ב"ה גם לאשכנזים.

כמיטב המסורת של השבוע שלפני השבוע האחרון של החופש הגדול בשבוע הזה יש הכל: גם פריימריז במפלגה גדולה, גם פתיחת זמן אלול עם מופע סליחות גרנדיוזי ויום הילולה, גם ניסיון נוסף של טראמפ לא להפוך את המערכה נגד איראן למפלה, גם סרט חדש שמעלה זאב-ערבות מאויר לגדולה וגם משחקים חשובים בענפי הספורט המובילים את הכוכבים לשם ולתהילה.

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