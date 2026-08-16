אלול תשפ"ו שמח לכולם וחודש של רחמים וסליחות לספרדים ועוד שבועיים ב"ה גם לאשכנזים.
כמיטב המסורת של השבוע שלפני השבוע האחרון של החופש הגדול בשבוע הזה יש הכל: גם פריימריז במפלגה גדולה, גם פתיחת זמן אלול עם מופע סליחות גרנדיוזי ויום הילולה, גם ניסיון נוסף של טראמפ לא להפוך את המערכה נגד איראן למפלה, גם סרט חדש שמעלה זאב-ערבות מאויר לגדולה וגם משחקים חשובים בענפי הספורט המובילים את הכוכבים לשם ולתהילה.
מדור "מסרגה" כאן בכל יום ראשון (בלנ"ד), כדי "לעשות עיניים" לחדשות, ולשים במקומכם את האצבע על האירועים המעניינים ביותר בפוליטיקה, במגזר, בעולם, בתרבות ובספורט.
פוליטיקה
- הפריימריז בליכוד (יום שני, 17 באוגוסט): יום הבחירות המקדימות בליכוד לקביעת הרשימה לכנסת צפוי להיות השנה דרמטי במיוחד, בצל דרמה משפטית לאחר שבית המשפט המחוזי קבע כי חברי כנסת מכהנים לא יוכלו להתמודד על משבצות המחוזות , מה ששיבש את התוכניות של ראש הממשלה נתניהו לעצב את הרשימה בחסותו וכרצונו. גם החשש ממי שמכונים "המורדים בליכוד" חברי הכנסת ניר ברקת וטלי גוטליב נשמר ברקע כל הזמן, ומעל הכל מרחפים סימני השאלה בשל מצב מפלגת השלטון בסקרים והאפשרות שחלק גדול מהנבחרים בפריימריז ימצאו עצמם בבית הרבה לפני יום הבחירות לכנסת הבאה.
חדשות המגזר
- ציון יום פטירת הראי"ה קוק זצ"ל (ג' באלוֹל - יום ראשון, 16 באוגוסט): היום מציינים את יום פטירתו ה-91 של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, והמונים עולים לציון קברו כולל תלמידי הישיבות "מרכז הרב" ו-”הר המור". ביומיים הקרובים יתקיימו מופעים גדולים לזכר מרן הרב קוק זצ"ל בבנייני האומה בירושלים.
בעולם
- איראן עדיין כאן: הנשיא טראמפ והממשל האמריקאי מאיימים להפוך את המצור הימי על איראן במצר הורמוז לקבוע, ואף טוען כי יכריז על המצר כ"שטח ארה"ב". זאת בעקבות תקיפות איראניות על מכליות נפט של איחוד האמירויות במפרץ הפרסי בסוף השבוע שעבר.
תרבות
- חדש בקולנוע: "לוני טונס: קיוטי נגד אקמי" (חמישי, 20 באוגוסט): הסרט המדובר והמצופה (שמשלב שחקנים חיים ואנימציה לאחר שנים של עיכובים). מדובר בסרט הראשון שהכוכב שלו הוא זאב-הערבות המצויר שרודף כבר שנים אחרי ציפור מהירה ברחבי המדבר ולא משיג שום דבר חוץ מלהתפוצץ בכל פעם מחדש.
ספורט
- התחדשות עונתית בכדורגל וכדורסל: משחקי ליגת-העל בכדורגל יתחדשו בסוף השבוע, ויחזירו את אוהדי הכדורגל למגרשים. לאוהדי הכדורסל יש עוד חודש לחכות לתחילת ליגת העל, אבל ב-18 וב-19 לספטמבר יתקיימו משחקי הסופרקאפ יורוליג המקומי בהשתתפות מכבי ת"א והפועל ת"א.
- תזכורת: הערב(ראשון, 20:00) יתקיימו משחקי שני חצאי גמר גביע הטוטו: מכבי ת"א תתמודד נגד מכבי נתניה בנתניה, והפועל ת"א תפגוש את עירוני קריית-שמונה באצטדיון המושבה בפ"ת. משחקי גמר גביע הטוטו יתקיימו בדצמבר 2026.