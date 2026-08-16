יוסי בן עטר מצטרף לתאגיד: זו רצועת השידור החדשה שיגיש ברדיו 

הכתב הפוליטי של אתר סרוגים, יוסי בן עטר, מצטרף ל ״כאן מורשת״ ויגיש את רצועת האקטואליה המרכזית של התחנה.

התוכנית תשודר מדי ערב בשעה 19:00 ותעסוק באירועי היום, פוליטיקה, חברה ובסוגיות המרכזיות שעל סדר היום, בדגש על העולם הדתי והחרדי. בן עטר ימשיך לעבוד ככתב פוליטי באתר סרוגים, במקביל לעבודתו ב"כאן מורשת".

בן עטר, בעל ניסיון עשיר בשידורי רדיו ואקטואליה, יצטרף לנבחרת המגישים של "כאן מורשת" ויסכם את אירועי היום בשורת ראיונות, פרשנויות ושיחות עם מקבלי ההחלטות ומובילי השיח הציבורי בישראל.

הצטרפותו של בן עטר היא חלק מחיזוק לוח המשדרים של "כאן מורשת" והרחבת העיסוק באקטואליה הרלוונטית לציבור החרדי, הדתי והמסורתי בישראל – זאת בהמשך לנתוני סקר TGI האחרון, שלפיהם "כאן מורשת", מבית תאגיד השידור הישראלי, הפכה לתחנת הרדיו הדתית-חרדית החזקה ביותר בשראל.

יהונתן שורק, מנהל "כאן מורשת" : "יוסי בן עטר מביא איתו ניסיון, חדות והיכרות עמוקה עם הזירה הפוליטית והציבורית. הצטרפותו לכאן מורשת, תחנת הרדיו הגדולה בציבור החרדי והדתי בישראל, תביא למשדר הערב קול מנוסה, סקרן ומעניין. הצטרפותו היא נדבך נוסף בתהליך שאנחנו מובילים לחיזוק התחנה - כבית רדיופוני לציבור התורני בישראל."

יוסי בן עטר : "אני נרגש להצטרף לכאן, תאגיד השידור הישראלי, ובעיקר לבית החדש שלי - כאן מורשת - התחנה המואזנת ביותר בציבור הדתי, החרדי והמסורתי בישראל. שידור ציבורי עצמאי הוא נכס חשוב, ואני מודה להנהלה - עידו תמרי וליהונתן שורק על האמון והזכות. תודה גדולה גם לחברי דב אייכלר, קודמי בתפקיד, שסלל את הדרך. נציב סדר יום חד וברור, עם עיסוק שוטף בענייני פוליטיקה, התיישבות, מגזרים ותרבות יהודית. תדעו הרבה - ותגיבו יותר".