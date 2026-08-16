הפצ"רית לקראת עסקת טיעון: "השתגעתם לגמרי?!"

הפצ"רית ( יונתן זינדל/פלאש90 )

עו״ד אפרים דמרי, המייצג חלק מלוחמי כוח 100 בפרשת שדה תימן, הגיב הבוקר (ראשון) בזעם לדיווח שלפיו הפצ״רית לשעבר נמצאת לקראת עסקת טיעון. בשיחה עם אבי רצון טען כי עליה לעמוד לדין ולנהל משפט.

״הזדעזענו מאוד מהדיווח הזה״, אמר דמרי. לדבריו, במדינות אחרות ההתייחסות למעשים המיוחסים לפצ״רית לשעבר הייתה חמורה בהרבה: ״במדינות אחרות כמו ארה״ב היא הייתה עומדת לדין על פגיעה בביטחון המדינה״. דמרי הפנה את עיקר הביקורת לשחרור הסרטון מפרשת שדה תימן לתקשורת. לטענתו, הפצתו גרמה נזק למדינת ישראל ולחיילי צה״ל: ״הפצ״רית לשעבר בעצם שחרור הסרטון לתקשורת פגעה בביטחון ישראל ובחיילי צה״ל״.

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עורך הדין הוסיף כי לסרטון היו, לטענתו, השלכות חמורות גם ברחבי העולם. דמרי הסתמך בדבריו על מחקר שלדבריו נערך במשרד החוץ: ״על פי מחקר שנעשה במשרד החוץ הסרטון הזה גרם להגברת השנאה נגד יהודים בכל העולם, פי מאה״.

בהמשך דבריו יצא דמרי נגד האפשרות שההליך יסתיים באמצעות עסקת טיעון, ודרש לקיים משפט שבו תתברר הפרשה.

״על איזה עסקת טיעון מדברים? האשה הזאת צריכה לנהל משפט. השתגעתם לגמרי?!״, תקף.

דמרי, שמייצג חלק מהלוחמים בפרשת שדה תימן, הציג את האפשרות לעסקת טיעון כבלתי מתקבלת על הדעת. לדבריו, הפגיעה שנגרמה בעקבות שחרור הסרטון חרגה מההליך שנוהל נגד הלוחמים והשפיעה גם על ביטחון המדינה, על חיילי צה״ל ועל היחס ליהודים בעולם.