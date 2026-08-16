הכנסת לבג"צ: אל תתערבו בהחלטת ועדת הכספים

הכנסת השיבה היום (ראשון) לעתירה על ההעברות התקציביות לחרדים שאושרו בוועדת הכספים בתחילת החודש, אשר הוקפאו בצו ביניים בטענה לפגמים בהליך הדיון. בתגובה מצוין כי דין העתירה וצו הביניים להידחות, מכיוון שבהליך התכנסותה של ועדת הכספים לא נפל כל פגם המצדיק התערבות שיפוטית בהחלטה פנים-פרלמנטרית.

"כמקובל לאורך כל השנים בפגרות בחירות, ככל שוועדת ההסכמות דוחה בקשה לכינוס ועדה, ליו״ר הכנסת סמכות לאשר את הכינוס במקרים מיוחדים בהתאם לסעיף 112(ב) לתקנון הכנסת, סמכות אשר נוצלה בעבר" נאמר. "כך למשל בפגרת הבחירות של הכנסת ה-24 אישר יו״ר הכנסת שלושה דיונים בהעברות תקציביות ובהן גם קואליציוניות לאחר שוועדת ההסכמות לא אישרה אותם.