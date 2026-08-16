הכנסת לבג"צ: אל תתערבו בהחלטת ועדת הכספים

הכנסת השיבה היום (ראשון) לעתירה על ההעברות התקציביות לחרדים שאושרו בוועדת הכספים בתחילת החודש, אשר הוקפאו בצו ביניים בטענה לפגמים בהליך הדיון. בתגובה מצוין כי דין העתירה וצו הביניים להידחות, מכיוון שבהליך התכנסותה של ועדת הכספים לא נפל כל פגם המצדיק התערבות שיפוטית בהחלטה פנים-פרלמנטרית.
"כמקובל לאורך כל השנים בפגרות בחירות, ככל שוועדת ההסכמות דוחה בקשה לכינוס ועדה, ליו״ר הכנסת סמכות לאשר את הכינוס במקרים מיוחדים בהתאם לסעיף 112(ב) לתקנון הכנסת, סמכות אשר נוצלה בעבר" נאמר. "כך למשל בפגרת הבחירות של הכנסת ה-24 אישר יו״ר הכנסת שלושה דיונים בהעברות תקציביות ובהן גם קואליציוניות לאחר שוועדת ההסכמות לא אישרה אותם.
הכנסת מציינת בתגובתה כי בדומה לפרקטיקה זו, אושר דיון ועדת הכספים ב-4 באוגוסט לעניין 6 העברות תקציביות, על ידי יו"ר הכנסת - וזאת לאחר שקיבל את עמדת גורמי הממשלה בדבר חשיבות ההעברות התקציביות ודחיפותן (לפתיחת שנת הלימודים, לתשלום שכר ולספקים ועוד) ואת עמדת הייעוץ המשפטי לכנסת בדבר 6 העברות מתוך 13 שהתבקשו במקור.
עוד נטען כי אישורי יו״ר כנסת לקיום ישיבות בנסיבות דומות ניתנו גם בפגרות בחירות קודמות כאמור וממילא הן ענין פנימי של עבודת הכנסת שאין מקום להתערבות בית משפט בו. ההעברות שנידונו בדיון הוועדה עברו את ההליך הממשלתי המלא, כולל אישור ייעוץ משפטי לממשלה, וכן את נהלי עבודת ועדת הכספים של הכנסת בדבר העברות תקציביות ועל כן חזקה עליהן שהן עומדות גם בכללים בדבר הריסון הממשלתי הנדרש בתקופת פגרת בחירות.