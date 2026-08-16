יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על רותם סלע

רותם סלע ( רותם סלע (צילום: באדיבות ראובן כהן) )

לרותם סלע יש היום סיבה טובה לחגוג. המנחה, השחקנית והדוגמנית, שהפכה עם השנים לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם הפריים טיים הישראלי, מציינת היום, 16 באוגוסט, את יום הולדתה ה־43. אבל הרבה לפני "הכוכב הבא", "להיות איתה" ו"גוף שלישי", הדרך שלה התחילה בכלל במקרה בקניון. לרגל יום הולדתה, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליה.

1. היא התגלתה במקרה בגיל 15 הקריירה של סלע התחילה כשהייתה בסך הכול תלמידת תיכון בת 15. בזמן שהסתובבה בקניון הבחין בה סוכן הדוגמניות רוברטו בן שושן והציע לה להיכנס לתחום. סלע דווקא סירבה בתחילה, ורק אחרי שהוא נפגש עם הוריה וניסה לשכנע אותם היא החליטה לתת לדוגמנות הזדמנות. משם הגיעו קטלוגים, תצוגות אופנה וקמפיינים ראשונים. 2. בגיל 18 היא דווקא עצרה הכול אחרי שכבר התחילה לבנות קריירת דוגמנות, סלע החליטה בגיל 18 לקחת הפסקה. היא התגייסה לצה"ל ושירתה בחיל הים, ולאחר השחרור אף יצאה לטיול בדרום אמריקה. רק כשחזרה לישראל החליטה לנסות שוב את עולם הדוגמנות - וגילתה שההפסקה לא פגעה בקריירה שלה.

רותם סלע ( Roy Rochlin/Getty Images for Paramount+ )

3. ריאיון אחד הפך אותה לכתבת טלוויזיה

המעבר שלה מדוגמנות לטלוויזיה הגיע בדרך לא ממש מתוכננת. סלע התראיינה ל"ערב טוב עם גיא פינס", ואנשי התוכנית התרשמו ממנה מספיק כדי להציע לה להצטרף בעצמה לצוות ככתבת. כך, עוד לפני שהפכה למנחת פריים טיים, היא הייתה זו שרצה עם המיקרופון וראיינה אחרים.

4. היא באמת עורכת דין

אחד הפרטים המפתיעים ביותר ברזומה שלה הוא שסלע היא עורכת דין מוסמכת. היא למדה משפטים ומנהל עסקים במרכז הבינתחומי בהרצליה, השלימה התמחות, עברה את בחינות הלשכה ובדצמבר 2011 השתתפה בטקס ההסמכה בבנייני האומה בירושלים. וכל זה בזמן שכבר ניהלה במקביל קריירה בעולם הבידור.

5. היא כמעט התחילה קריירה בהוליווד

עוד לפני שהפכה לכוכבת דרמות ישראליות, סלע זכתה בתפקיד בסרטו של אדם סנדלר "אל תתעסקו עם הזוהן". היא טסה לצילומים בארצות הברית לצד שחקנים ישראלים נוספים, אבל מי שחיפש אותה בסרט היה צריך להיות מרוכז במיוחד - בסופו של דבר רוב התפקיד שלה נחתך והיא נותרה עם הופעה קצרצרה על המסך.

אסי עזר ורותם סלע ( (צילום: צילום מסך מהאינסטגרם של רותם סלע) )

6. גם היא הייתה פעם מתמודדת ב"רוקדים עם כוכבים"

הרבה לפני שהפריים טיים הפך למגרש הביתי שלה, סלע מצאה את עצמה בצד השני של תוכנית ריאליטי. בשנת 2008 היא השתתפה בעונה הרביעית של "רוקדים עם כוכבים". הקריירה כרקדנית אמנם לא נמשכה זמן רב, אבל שנים אחר כך היא כבר הפכה לאחת ממנחות הטלוויזיה הבולטות בישראל.

7. התפקיד ששינה את הכל

אחרי כמה תפקידים בטלוויזיה, אחד התפקידים המזוהים ביותר עם סלע הגיע ב"להיות איתה", שבה גילמה את נועה הולנדר לצד אביב אלוש. הסדרה, שעלתה ב-2013, הפכה ללהיט גדול וזכתה גם לגרסאות בינלאומיות, וביססה את סלע לא רק כמנחה ודוגמנית - אלא גם כשחקנית ראשית.

אביב אלוש, רותם סלע, אסי עזר והילה סעדה ( אור גפן )

8. השותפות עם אסי עזר נמשכת כבר יותר מעשור

היום קשה כמעט לדמיין את "הכוכב הבא" בלי הצמד אסי עזר ורותם סלע, אבל החיבור הזה התחיל בדצמבר 2014, כשסלע הצטרפה לעונה השנייה של התוכנית. מאז השניים הנחו יחד שורה של פורמטים, בהם "הכוכב הבא", "נינג'ה ישראל" ו"הבוגדים", והפכו לאחד מצמדי ההנחיה המזוהים ביותר בטלוויזיה הישראלית.

9. "גוף שלישי" הביאה לה פרס בינלאומי

בשנת 2023 הגיעה אחת מנקודות השיא של קריירת המשחק שלה. סלע כיכבה בסדרה "גוף שלישי", לצד יהודה לוי, גל מלכה וליאור רז, והסדרה זכתה להצלחה גם מחוץ לישראל. בפסטיבל הטלוויזיה הצרפתי Series Mania זכו סלע וגל מלכה בפרס המשחק במסגרת תחרות Panorama International.

10. והיא מנהלת את כל זה לצד משפחה של חמישה

מאחורי הקריירה העמוסה נמצאים גם החיים המשפחתיים. סלע נשואה לאריאל רוטר, בנו של מייסדי רשת האופנה קסטרו, ולשניים שלושה ילדים. לאורך השנים היא המשיכה לשלב בין צילום סדרות, הנחיית תוכניות, קמפיינים ומשחק - והפכה מנערה שהתגלתה במקרה בקניון לאחת הכוכבות הקבועות והבולטות במסך הישראלי.