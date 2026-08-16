קלילה ומשביעה: טורטיית עוף קריספית שמכינים ב-20 דקות

ארוחת צהריים טובה לא חייבת להגיע עם רשימת מצרכים אינסופית או שעה במטבח. הטורטייה הזאת משלבת רצועות עוף חמות ומתובלות, ירקות טריים וטחינה ירוקה וקרמית - וכל הסיפור מוכן בתוך פחות מ-20 דקות.
מצרכים ל-2 מנות
- 2 טורטיות גדולות
- 300 גרם חזה עוף, חתוך לרצועות
- 1/2 כפית פפריקה
- מעט כמון
- מלח ופלפל שחור
- כפית שמן זית
- עגבנייה חתוכה
- מלפפון חתוך
- חופן חסה או כרוב קצוץ
- מעט בצל סגול
לטחינה הירוקה:
- 3 כפות טחינה גולמית
- מיץ מחצי לימון
- 2-3 כפות מים קרים
- חופן פטרוזיליה קצוצה
- קורט כמון
- מלח לפי הטעם
אופן ההכנה
- מתבלים את רצועות העוף בפפריקה, כמון, מלח ופלפל.
- מחממים מעט שמן זית במחבת וצורבים את העוף במשך 6-8 דקות, עד שהוא זהוב ועשוי היטב.
- מערבבים בקערה את הטחינה, הלימון, הפטרוזיליה והמלח ומוסיפים בהדרגה מים עד לקבלת מרקם קרמי.
- מניחים על כל טורטייה ירקות, רצועות עוף וכמות נדיבה של טחינה ירוקה.
- מקפלים ומעבירים למחבת חמה לדקה־שתיים מכל צד, עד שהטורטייה הופכת זהובה וקריספית.