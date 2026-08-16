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צהריים בקלות

קלילה ומשביעה: טורטיית עוף קריספית שמכינים ב-20 דקות

מחפשים ארוחת צהריים קלילה, מהירה ומשביעה? טורטייה קריספית עם עוף מתובל, ירקות טריים וטחינה ירוקה היא בדיוק המתכון שכדאי לכם לשמור ליום עמוס

10:49
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טורטיית עוף (צילום: AI)

ארוחת צהריים טובה לא חייבת להגיע עם רשימת מצרכים אינסופית או שעה במטבח. הטורטייה הזאת משלבת רצועות עוף חמות ומתובלות, ירקות טריים וטחינה ירוקה וקרמית - וכל הסיפור מוכן בתוך פחות מ-20 דקות.

מצרכים ל-2 מנות

  • 2 טורטיות גדולות
  • 300 גרם חזה עוף, חתוך לרצועות
  • 1/2 כפית פפריקה
  • מעט כמון
  • מלח ופלפל שחור
  • כפית שמן זית
  • עגבנייה חתוכה
  • מלפפון חתוך
  • חופן חסה או כרוב קצוץ
  • מעט בצל סגול

לטחינה הירוקה:

  • 3 כפות טחינה גולמית
  • מיץ מחצי לימון
  • 2-3 כפות מים קרים
  • חופן פטרוזיליה קצוצה
  • קורט כמון
  • מלח לפי הטעם

אופן ההכנה

  1. מתבלים את רצועות העוף בפפריקה, כמון, מלח ופלפל.
  2. מחממים מעט שמן זית במחבת וצורבים את העוף במשך 6-8 דקות, עד שהוא זהוב ועשוי היטב.
  3. מערבבים בקערה את הטחינה, הלימון, הפטרוזיליה והמלח ומוסיפים בהדרגה מים עד לקבלת מרקם קרמי.
  4. מניחים על כל טורטייה ירקות, רצועות עוף וכמות נדיבה של טחינה ירוקה.
  5. מקפלים ומעבירים למחבת חמה לדקה־שתיים מכל צד, עד שהטורטייה הופכת זהובה וקריספית.

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