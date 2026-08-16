קלילה ומשביעה: טורטיית עוף קריספית שמכינים ב-20 דקות

טורטיית עוף ( צילום: AI )

ארוחת צהריים טובה לא חייבת להגיע עם רשימת מצרכים אינסופית או שעה במטבח. הטורטייה הזאת משלבת רצועות עוף חמות ומתובלות, ירקות טריים וטחינה ירוקה וקרמית - וכל הסיפור מוכן בתוך פחות מ-20 דקות.