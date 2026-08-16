שינוי היסטורי בהר הבית: יהודים התפללו עם סידורים

יהודים בהר הבית ( ישיבת הר הבית )

התפתחות משמעותית בהר הבית: העיתונאי ארנון סגל דיווח הבוקר (ראשון) כי יהודים מתפללים במקום כשהם מחזיקים בידיהם סידורים. לדברי סגל, מדובר בניסוי ראשוני בלבד, שנועד לבחון את התגובות למהלך, ולא בהיתר גורף.

״עדיין לא היתר גורף, אבל ניסוי ראשוני במטרה לוודא שהמזרח התיכון לא יוצא מדעתו בגלל זה״, כתב סגל, שהגדיר את המתרחש במילה אחת: ״היסטוריה״. לפי הדיווח, השינוי מתבצע בשלב זה באופן מדורג. עצם האפשרות של יהודים להתפלל באמצעות סידורים בהר הבית עומדת במרכז ההתפתחות, אך בשלב זה עדיין לא מדובר במדיניות כוללת שחלה על כלל העולים. הדיווח מגיע לאחר התקדמות נוספת שנרשמה במספר היהודים העולים להר. ביום חמישי האחרון נשבר שיא העולים ביום אחד, כאשר לפי נתוני מינהלת הר הבית, 3,703 בני אדם עלו במהלך היום להר והתפללו במקום.

העולים להר הבית מתפללים מסידור ( צילום: ללא )

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במינהלת ציינו כי השיא נרשם למרות תנאי מזג האוויר והעובדה שבאותו יום חל צום תשעה באב. ראש מינהלת הר הבית, הרב שמשון אלבוים, בירך על הנתון ואמר: ״מרגש לראות את האלפים שעולים להר הבית כהלכה גם ביום של צום וחום״.

מצד אחד, מספר שיא של עולים וניסוי ראשוני המאפשר תפילה מתוך סידורים. מצד שני, עדיין לא ניתן היתר גורף, ובמקביל נמשכים מעצרים והרחקות מן ההר.