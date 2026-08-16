מעיין אדם משתפת בדרמה הרפואית החדשה: "בכיתי כל הלילה"

כוכבת הרשת ומגישת הטלוויזיה מעיין אדם שוב מוצאת את עצמה מתמודדת עם רגעים מורטים עצבים. בסטוריז חדשים שהעלתה היום (ראשון) לחשבון האינסטגרם שלה, היא שיתפה את העוקבים ברגעים הלא פשוטים מתוך מרפאת הקופת חולים.

"שילפנו אותה מהמיטה לבדיקות דם", כתבה אדם על גבי תמונה של בתה, והוסיפה את הבשורה המלחיצה: "כנראה נצטרך לעבור ניתוח קטן שבוע הבא. בכיתי בגלל זה כל הלילה".

בתמונה נוספת, כשהיא מחזיקה את בתה הקטנה במהלך הזרקת בדיקת הדם, שיתפה אדם ברגע מתוח במיוחד והוסיפה בהומור המאפיין אותה את הכיתוב: "מי נראית יותר מודאגת?".

עבור אדם, ביקורים במרפאות ובחדרי ניתוח נוגעים בנקודות רגישות במיוחד, לאחר שבשנתיים האחרונות התמודדה בעצמה עם דרמה רפואית מורכבת כשנאלצה להסיר גידול סרטני מבטנה. כעת, העוקבים הרבים מחזיקים אצבעות ומקווים שההליך הקרוב יעבור בשלום ובקלות.