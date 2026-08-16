בעקבות טרנד בטיקטוק: שופט "רוקדים עם כוכבים" תחת מתקפה

שופטי התוכנית "רוקדים עם כוכבים" ( שי פרנקו )

שופטי "רוקדים עם כוכבים" אלי מזרחי, דוד דביר וחיים פרשטיין הצטרפו לטרנד ריקוד שרץ בטיקטוק והעלו לרשתות החברתיות סרטון משותף שלהם רוקדים. אלא שהסרטון הקליל עורר לא מעט תגובות, ורובן התמקדו דווקא בדביר.

שלושת השופטים, שיושבים בפאנל לצד אנה ארונוב, ביצעו יחד את הריקוד - אבל הגולשים לא התרשמו מהביצוע של דביר, והוא קיבל בתגובות ביקורות חריפות ותקיפות על יכולות הריקוד שלו.

"איך הוא יכול לשפוט אחרים?"

חלק מהגולשים תהו כיצד דביר יכול לשפוט מתמודדים בתוכנית ריקודים ולהעניק להם ציונים, כשהביצוע שלו עצמו, לטענתם, לא היה מספיק טוב. אחרים תקפו בצורה ישירה יותר את יכולות הריקוד שלו וטענו כי הסרטון מעלה אצלם סימני שאלה לגבי מקומו בפאנל השופטים.

לצד הביקורת, חשוב לציין כי סרטון טיקטוק קצר כמובן לא משקף את הניסיון המקצועי של דביר, שמחזיק בקריירה של עשרות שנים בעולם המחול.

דוד דביר. ( אורטל דהן זיו )

עשרות שנים בעולם הריקוד

דביר, בן 76, הוא רקדן, כוריאוגרף ומורה למחול ותיק, ולאורך השנים מילא שורה של תפקידים מקצועיים בתחום. למרות הניסיון הרב שלו, הגולשים לא עשו לו הנחות - והתגובות החריפות לסרטון המשיכו להצטבר.

נכון לעכשיו, דביר עצמו לא התייחס לביקורות שהופנו כלפיו בעקבות הסרטון.