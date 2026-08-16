מערך הסייבר מזהיר: מתקפות פישינג על עיתונאים ישראלים

השב"כ ומערך הסייבר הלאומי הזהירו היום (ראשון) כי זוהה בתקופה האחרונה גל נוסף של ניסיונות של גורמי מודיעין איראניים למקד מתקפות פישינג כלפי עיתונאים ואנשי תקשורת בישראל - זאת במטרה להשיג מידע על רקע ההתפתחויות המדיניות והביטחוניות בתקופה האחרונה. המערך והשירות זיהו את הנסיונות ופועלים כדי למנועם ולסכלם.
במסגרת המתקפות נעשית פנייה לעיתונאים, בעיקר באמצעות וואטסאפ או טלגרם, תוך התחזות לגורמים מוכרים וניסוח הודעות המותאמות באופן אישי לתחומי העניין והעיסוק של היעד כגון הצעה לשיתוף פעולה, הזמנה לראיון או לשיחה.
מטרת ההודעות הייתה ליצור קשר אמין לכאורה, ולהוביל ללחיצה על קישור לפגישה לכאורה - שבפועל מוביל לדף מתחזה המבקש פרטי התחברות לחשבונות גוגל או שמוביל לפתיחת קישורים וקבצים זדוניים שעשויים להשתלט על הטלפון הנייד. לעיתים הפנייה לכתבים נעשית על ידי התחזות לכתבים מוכרים אחרים.
"ההערכה היא כי באמצעות שיטה זו מנסים גורמי המודיעין האיראניים לאסוף מידע רגיש הקשור להתפתחויות הביטחוניות והמדיניות, להשיג גישה למקורות עיתונאיים, לחומרי עבודה, להתכתבויות ולמידע נוסף שעשוי לשמש את גורמי המודיעין האיראניים לצורכי טרור, ריגול, איסוף מודיעין ופעילות השפעה" נאמר. "מאמצים אלו נעשים גם כלפי יעדים בתחומים נוספים ולכן נדרשת עירנות ומודעות מוגברת מכלל הגורמים שעוסקים כיום בפעילות פוליטית, ציבורית, ממשלתית ובטחונית".
במערך הסייבר הלאומי המליצו על מספר צעדים להגנה על החשבונות:
- אימות זהות הפונה באמצעי תקשורת נוסף - במיוחד כאשר מתקבלת פנייה בלתי צפויה המכילה קישור, קובץ או בקשה לפרטים אישיים.
- אין להזין סיסמאות או קודי אימות בעקבות קישור שהתקבל בהודעה, גם לא כדי להתחבר לשיחת וידאו.
- הפעלת אימות דו-שלבי בכל החשבונות המרכזיים באמצעות מאמת קודים - בעיקר בגוגל ובוואטסאפ – וכן הגדרת דוא"ל לשחזור.
- ביצוע בדיקה תקופתית של ההתחברות לחשבונות והסרת מכשירים או חיבורים שאינם מוכרים.
- לדווח באופן מיידי על כל ניסיון חשוד לגורמי האבטחה בארגון ולמוקד 119 של מערך הסייבר הלאומי.