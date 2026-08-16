בגלל מנגל: אזרח ישראלי נעצר בחשד שגרם לשריפה ביוון

אירוע חריג: תייר ישראלי בן 35 נעצר אתמול (שבת) בכרתים שביוון, זאת בחשד שגרם לשריפת קוצים ויער אחרי שהדליק מנגל בווילת נופש שכורה - למרות איסור מפורש והתראה על סיכון גבוה לשריפות באזור.

לפי הדיווחים בתקשורת היוונית, השריפה פרצה ביום שישי בשעה 19:11 (לפי שעון מקומי), באזור הכפר סליה הסמוך לעיירה פלאקיאס שבדרום האי. האש לא התפשטה לשטח נרחב, וכעבור כארבע שעות הצליחו כוחות הכיבוי להשתלט עליה.

מחקירה ראשונית של האירוע התברר כי מוקד האש היה בחצר וילת נופש שבה שהתה קבוצה של תיירים ישראלים. על פי החשד, התיירים הדליקו מנגל בחצר, למרות שבעל הווילה הזהיר אותם כבר עם הגעתם כי חל איסור מוחלט להשתמש במנגל באזור בשל רמת הססיכום הגבוהה לשריפות.

כאמור, התייר הישראלי נעצר אמש על ידי חוקרי שירותי הכבאות, והוא צפוי להתייצב לחקירה בפני תובע וחוקר שיפוטי - שיחליטו האם להגיש נגדו כתב אישום. במידה ויוחלט על העמדה לדין, ייקבע גם האם להשאיר את הישראלי במעצר, או לשחרר אותו בתנאים מגבילים.