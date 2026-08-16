סוף סוף: זה התאריך שבו הלייב אקשן החדש של דיסני יגיע לקולנוע

רפונזל ופלין ( צילום: רשתות )

אחרי חודשים של ליהוקים, שמועות וציפייה מצד המעריצים, "פלונטר" מקבל חיים חדשים. במהלך כנס D23 של דיסני חשפה החברה הצצה ראשונה לסרט הלייב אקשן החדש המבוסס על סרט האנימציה האהוב - וגם הכריזה כי הסרט יגיע לבתי הקולנוע ב-31 במרץ 2028.

ההצצה הוצגה במסגרת האירועים של דיסני בכנס D23, שבו החברה חושפת בפני הקהל עדכונים והצצות לפרויקטים הגדולים שלה בשנים הקרובות. בכך קיבלו המעריצים טעימה ראשונה מהעולם של רפונזל בגרסתו המצולמת. רפונזל ופלין החדשים את רפונזל תגלם טיגן קרופט, השחקנית האוסטרלית שהתפרסמה בעיקר בזכות תפקידה כרייבן בסדרה "טיטאנים". לצדה יככב מיילו מנהיים, מכוכבי סרטי "זומבים" של דיסני, שייכנס לנעליו של פלין ריידר. הליהוק של השניים נחשף כבר בתחילת השנה, לאחר חיפוש ממושך אחר השחקנים שיובילו את העיבוד החדש. הבחירה בהם עוררה עניין רב בקרב מעריצי הסרט המקורי, בין היתר בשל הדמיון שלהם לדמויות המצוירות. אליהם מצטרפת קת'רין האן, שתגלם את הנבלית האיקונית אמא גות'ל. שמה של האן עלה במשך תקופה ארוכה בקרב מעריצים כאחת הבחירות המועדפות לתפקיד, ובהמשך היא אישרה את הצטרפותה לפרויקט.

טיגן קרופט, רפונזל החדשה ( (צילום: Featureflash Photo Agency, shutterstock) )

הבמאי של "האמן הגדול מכולם" מגיע לממלכה

על הסרט החדש מופקד הבמאי מייקל גרייסי, שביים את "האמן הגדול מכולם" ואת "Better Man". הבחירה בו מסקרנת במיוחד בהתחשב באופי המוזיקלי של "פלונטר" ובחשיבות הגדולה של השירים בסרט האנימציה המקורי.

הסרט מ-2010 סיפר את סיפורה של רפונזל, צעירה בעלת שיער קסום וארוך במיוחד שגדלה כל חייה במגדל מבודד תחת שליטתה של אמא גות'ל. המפגש שלה עם הגנב פלין ריידר מוציא אותה לראשונה אל העולם שבחוץ ומוביל להרפתקה שחושפת את האמת על עברה.

"פלונטר" הפך לאחד מסרטי האנימציה המזוהים ביותר עם עידן חדש באולפני דיסני, והיה גם הצלחה מסחרית גדולה. השיר "I See the Light" אף היה מועמד לפרס האוסקר.

עכשיו גם יש תאריך

עד כה עיקר העדכונים סביב הסרט עסקו בליהוקים ובהתקדמות ההפקה, אך החשיפה ב-D23 מסמנת שלב משמעותי נוסף בדרך למסך הגדול. לראשונה קיבלו המעריצים הצצה ממשית לעיבוד החדש - ובעיקר תאריך שאפשר לסמן ביומן.

"פלונטר" בגרסת הלייב-אקשן צפוי להגיע לבתי הקולנוע ב-31 במרץ 2028.