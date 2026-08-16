משתתפת "תגלית" הגיעה עם תינוקת להופעה של כוכבת העל - וזה מה שקרה

מריסה פרייס (34) מנאשוויל, טנסי, גדלה בקהילה היהודית בטוסון ואפילו ביקרה בעבר בישראל במסגרת פרויקט "תגלית". כיום, כשהיא אמא טרייה, היא מעולם לא תיארה לעצמה שרגע פשוט אחד בהופעה חיה ירגיש כמו סגירת מעגל מרגשת – ויטריף מיליוני צופים ברחבי העולם ברשתות.

כזוכה להורות אחרי טיפולי פוריות ממושכים, מריסה ובעלה הבטיחו לעצמם שלא ייפרדו מביתם הקטנה, ריילי פריס, לרגש אחד. כשריילי הייתה בת 11 שבועות בלבד, בעלה של מריסה החליט להפתיע אותה במיטב המסורת: כרטיסי VIP ושורה ראשונה במרכז ההופעה של אלילת הילדות שלה – הילארי דאף.

"לא מורשים לגעת" – ואז הגיע הטוויסט

בראיון מיוחד ל"סרוגים" מספרת מריסה על המפגש המרגש מאחורי הקלעים: "הילארי היא הילדות שלי. היא ליזי מקגווייר, הילדה שצפיתי בה בטלוויזיה וכילדה ייחלתי לפגוש". "היא חיבור למי שהיינו כילדים, והמוזיקה שלה כיום היא ייצוג של איך שגדלנו. לשתף את הילדות שלי עם התינוקת שלי היה רגע עוצמתי, במיוחד כי אמי סובלת מדמנציה – וזה משהו שאני כבר לא יכולה לשתף איתה".

במהלך הסיור מאחורי הקלעים, מריסה בחרה להישאר מאחור כדי לאפשר יציאה מהירה אם התינוקת תבכה. אלא שהבחירה הזו הובילה אותה במקרה ישר למרכז השורה הראשונה בבדיקת הסאונד.

כשדאף עלתה לבמה, עיניה ננעלו מיד על ריילי הקטנה, שהרכיבה אוזניות מיוחדות. למרות שצוות ההפקה הבהיר מראש כי חל איסור מוחלט לגעת בזמרת או לתת לה מתנות, דאף התעלמה כליל מהחוקים. כשראתה את התינוקת, היא ביקשה בעצמה להחזיק אותה, ואף עודדה את האמא להוציא טלפון ולצלם – בניגוד להנחיות – מתוך הבנה אמהית טהורה.