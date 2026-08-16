בן גביר: "שרים וח"כים מהליכוד פנו אליי שאשריין אותם"

בחירות 2026: השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, חשף הבוקר (ראשון) כי לפחות שמונה ח"כים מהליכוד, ביניהם ארבעה שרים מכהנים, רצו להצטרף למפלגת עוצמה יהודית - ככל הנראה עקב חשש למעמדים בליכוד, רגע לפני הפריימריז.

"ארבעה שרים מכהנים וארבעה ח"כים מכהנים מהליכוד פנו אליי לשריין אותם" אמר בן גביר בראיון לרדיו 103FM. "הם רואים את הסקרים של עוצמה, הם ראו כמה אנחנו חזקים והם רצו להצטרף".

כשנשאל מדוע הם לא הצטרפו למפלגה שלו, בן גביר ענה כי "יש לי גם הרבה חברים מהתיכון, אולי אני אכניס גם אותם לרשימה? זה לא אותו דבר. הליכוד זה הליכוד, עוצמה זה עוצמה. אני מאחל להם בהצלחה בליכוד".

עוד תקף את ח"כ אלמוג כהן, שעזב את עוצמה יהודית ויתמודד מחר בפריימריז בליכוד אחרי שקיבל קיצור פז"מ מראש הממשלה בנימין נתניהו. "עשיתי איתו חסד שלא הפרשתי אותו" אמר. "הוא מי שהיה לוקח מנדט של מפלגה למפלגה אחרת. אלמוג הוא חבר כנסת טוב, ואני מאחל לו בהצלחה".

בסיכום בן גביר הזכיר כי הוא התעקש על הצבתו של כהן במקום ריאלי בזמן המגעים לאיחוד הרשימה עם הציונות הדתית. "סמוטריץ' לא רצה מישהו בלי כיפה, ואני אמרתי: 'לא יקום ולא יהיה', ההורים שלי בלי כיפה. כמעט התפוצץ המשא ומתן על זה" סיפר. "אחרי שנלחמתי כל כך בשביל אלמוג, לקחת את המנדט שלי ולהעביר אותו לליכוד? לא ככה מתנהגים".