הצפיפות בישראל ביתנו: "לאיש לא הובטח מקום ריאלי"

שורה ארוכה של דמויות ציבוריות וביטחוניות הצטרפה בחודשים האחרונים לישראל ביתנו, אך מספר המקומות הריאליים ברשימה מוגבל. היום (ראשון) מבהיר יו"ר המפלגה, ח״כ אביגדור ליברמן, בשיחה עם סרוגים: ״לא הבטחתי לאף אחד מהם מקום ריאלי ברשימה״.

על פי ממוצע הסקרים, ישראל ביתנו עומדת על כעשרה מנדטים, בעוד שמספר חברי הכנסת המכהנים והמצטרפים החדשים גדול בהרבה.

בין השמות שהצטרפו לאחרונה למפלגה ניתן למצוא את ח"כל דן אילוז, אל״מ במיל׳ טליה לנקרי, יו״ר איגוד הטייסים מידן בר, לילי בן עמי, שרון שרעבי, דביר קריב ובכירים נוספים. אלה מצטרפים לחברי הכנסת המכהנים של ישראל ביתנו, שרבים מהם צפויים להתמודד על מקומם גם ברשימה הבאה.

לנוכח הצפיפות הצפויה, שאלנו את ליברמן כיצד יצליח לשלב את כולם ברשימה, במיוחד כאשר גם בתרחיש שבו ישראל ביתנו תקבל 12 או 13 מנדטים, לא יהיה מקום ריאלי לכל חברי הכנסת המכהנים ולכל המצטרפים החדשים.

ליברמן השיב כי איש מהמצטרפים לא קיבל מראש התחייבות למספר מסוים, וכי הם ידעו שמיקומם ייקבע רק בהמשך, במסגרת הליך גיבוש הרשימה.

לדבריו, חלק מהשמות שהודיעו בחודשים האחרונים על הצטרפותם לישראל ביתנו כלל אינם מצפים להשתלב במקום ריאלי. לטענתו, לא מעט מהם ביקשו בעיקר להביע תמיכה פומבית בו ובמפלגה ולהיות שותפים לפעילותה, ולא בהכרח לכהן כחברי כנסת.