כשחתונמי נגמרה, האמת של ארי ונועה יצאה לאור

חתונה ממבט ראשון ( קשת 12 )

על הנייר, נועה וארי מ"חתונה ממבט ראשון" נראו כמו שידוך מושלם. אבל לאורך העונה, הפערים החלו לצוף. בהתחלה קל היה להאשים את נועה – הדרמטיות, הצורך לעשות סצנות, והרגע ההוא בים שבו העדיפה "לשנורר" כוס יין מאשר פשוט לקנות אחת. ארי, לעומתה, נתפס כמי שרק מחפש שקט וזוגיות רגועה.

אבל אז הגיע פרק הסיום, וכל הקלפים התערבבו. במפגש הסופי, נועה הציגה פגיעות חשופה ואמיתית. יש שיפטרו את הדמעות שלה כעוד חלק מ"ההצגה שלה", אבל מי שחוותה בעצמה את הכאב הזה זיהתה שם משהו אחר לגמרי: את הרגע שבו את כל כך רוצה שיאהבו אותך, שיתקרבו אלייך, ופתאום מגלה שכל מה שהאמנת שקיים ביניכם פשוט לא היה שם.

ארי תיאר את מה שקרה ביניהם אחרי ה-42 ימים כאל עניין כמעט טכני – חגגו חגים, ואז הוא טס למספר חודשים לארה"ב. אלא שכשנועה שיתפה את התמונה המלאה, התגלתה מציאות אחרת: חגים משותפים עם המשפחות, שיחות וידאו יומיות מעבר לים, ואינטימיות מתמשכת.

הכאב של נועה לא נבע רק מהפרידה, אלא מהתחושה שביטלו את המציאות שלה. בפריים טיים, מול מדינה שלמה, ארי ביצע בה גזלייטינג מהסוג הכואב ביותר – הוא גרם לה להיראות משוגעת או מדמיינת, כשרק ניסתה להציג את התמונה כפי שהייתה באמת. התחושה הזו, שמישהו שהיית איתו באינטימיות עומד מול כולם ומקטין את מה שהיה ביניכם לדרגת "כלום", היא פוגענית ומערערת.

הניסיון של ארי לנהוג בהתנכרות ולהקטין את הרגשות שלה הפך אותו מהבחור השקט והרגוע לאכזבה הגדולה ביותר של העונה. נועה, מנגד, יצאה מהמסע הזה כדמות הכי כנה, חשופה ואנושית על המסך. ממש מהפך.