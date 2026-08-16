איראן מגיבה לטראמפ: "אי אפשר לשלוט באמצעות ציוצים"

מלחמה באיראן ( אילוסטרציה AI )

אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים להכריז על מיצר הורמוז כשטח אמריקני, באיראן הגיבו כעת (ראשון) להצהרה החריגה, כשהבהירו כי נתיב השיט הבינלאומי יישאר בשליטה איראנית.

קאזם ראריבאבאדי, יועצו של שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, כתב ברשתות החברתיות כי "טראמפ אמר שלאחר התבוסה של איראן, הוא יכריז בקרוב על מיצר הורמוז כחלק מהשטחים האמריקנים. בפועל, אי אפשר לשלוט במיצר באמצעות ציוצים או נושאות מטוסים, וגם לא באמצעות פקודות או נאומי בחירות". "איראן אינה חוששת מאיומים. מיצר הורמוז יישאר כפוף לרצון טהרן בלבד, ויהיה פתוח או סגור בהחלטה איראנית" הוסיף ואיים. "אני קורא לארה"ב - שכבר ספגה עד עכשיו אבדות אסטרטגיות כבדות - להכיר בעובדה זו, אחרת איראן תמשיך במצור הימי".

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כאמור, טראמפ אמר שלשום בנאום שנשא בניו יורק כי "בקרוב מאוד אני אכריז על מיצר הורמוז כשטח של ארה"ב, אחרי שנסיים להביס את איראן, שהיא כבר כרגע מובסת קשות".

לטענת הנשיא האמריקני, ארה"ב כבר שולטת כיום במיצר: "בזכות הצבא שלנו, שלמען האמת השתמשתי בו קצת יותר ממה שרציתי, ולאור המצור האפקטיבי - שום ספינה לא עוברת במיצר הורמוז, אלא אם אנחנו רוצים".