מתחת לאצטדיון וינטר: מתחם בן כ-1,300 שנה התגלה ברמת גן

המתחם שהתגלה ברמת גן ( צילום: אמיל אלג'ם, רשות העתיקות )

הרחובות העתיקים נחשפים: מתחם תעשייתי ומסחרי מתוכנן קדום בן 1,300 שנה, ובו רחובות, כבשנים, ומתקני תעשייה, נחשף בחודשים האחרונים בחפירות רשות העתיקות בחניון אצטדיון וינטר. החפירות נערכו לקראת הקמת מסוף אוטובוסים גדול במקום על ידי חברת נתיבי איילון.

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"אמנם, בעבר כבר התגלו באזור מבנים וממצאים מתקופות קדומות, אבל תוצאות החפירה הנוכחית עלו על כל המצופה", אומרים ד"ר יואב ארבל וליאור ראוכברגר, מנהלי החפירה מטעם רשות העתיקות. "בחפירה התגלה מכלול מאורגן ומתוכנן הכולל רחובות ישרים ומצטלבים. לאורך הרחובות נחשפה סדרת חדרים ששימשו כחנויות או מחסנים, מתקני תעשייה מטויחים, כבשני יוצר ועוד".

החפירות ברמת גן ( צילום: אסף פרץ, רשות העתיקות )

מנהלי החפירה סיפרו כי "השלב העיקרי באתר תוכנן מראש לפרטיו בידי מהנדסים, ונבנה בידיעתם של השלטונות האזוריים – ואולי אף ביוזמתם ובמימונם. גם מיקומו של האתר לא היה, כנראה, מקרי: האתר שכן בקרבת הדרך הראשית שקישרה בין יפו, רמלה – בירת המחוז באותם ימים – וירושלים. ייתכן שהוא ניצב על דרך משנית שהסתעפה מנתיב מרכזי זה. באזור היו גם אדמה חקלאית פורייה ומקורות מים זמינים". לדברי החוקרים, ייתכן שהמתחם שימש תחנת מסחר ותעשייה גדולה. אפשרות אחרת היא שהוא היה חלק מיישוב סמוך, שטרם נחשף.

החפירות ליד אצטדיון וינטר ( צילום: אמיל אלג'ם, רשות העתיקות )

המכלול, שהוקם במאה ה־7 או ה־8 לספירה, פעל במשך כ־150 שנה לפני שננטש, בנסיבות שבשלב זה נותרו עלומות. במאה ה־10 לספירה יושב האתר שנית. נבנו בו בתי מגורים ומתקני ייצור והותקנו בו טאבונים – תנורי אפייה מחרס – רבים. בשלהי המאה ה־11, לפני הכיבוש הצלבני, נעזב האתר ולא יושב שוב.

החפירה הארכיאולוגית ( צילום: אמיל אלג'ם, רשות העתיקות )

מלבד שרידי הבנייה המרשימים, נמצאו עשרות כלי חרס ונרות שמן שלמים, כלי שולחן וכלי איפור רבים עשויים ברונזה, ראשי מכושים, מגל ומסמרים רבים מברזל, עשרות מטבעות, וכמות גדולה של שברי כליחרס וזכוכית מקומיים ומיובאים, המשקפים היטב את תרבות התקופה, המסחר בה וכלכלתה.

ממצאים מחפירת רשות העתיקות ( צילום: אמיל אלג'ם, רשות העתיקות )

המתחם המתוכנן בן ה-1,300 שנה מתוארך לתקופות האומיית והעבאסית, בעוד שיישוב המגורים המאוחר יותר התקיים בתקופה הפאטימית. אוכלוסיית ארץ ישראל בתקופות אלה הייתה מגוונת, וכללה קהילות מוסלמיות, נוצריות, יהודיות ושומרוניות. ברמלה, בירת המחוז, חיה קהילה מוסלמית, ואילו באזור הירקון חיו, כנראה, שומרונים רבים - צאצאי אוכלוסייה ענפה שפרחה באזור בתקופה הביזנטית, שקדמה לכיבוש המוסלמי במאה ה־7 לספירה. עם זאת, בחפירות עצמן לא התגלו ממצאים המצביעים בבירור על זהותם האתנית או הדתית של תושבי המקום.

לדברי שר המורשת עמיחי אליהו, "גילוי ממצאים קדומים בשכונת מגורים ברמת גן בצמוד לאצטדיון ותיק ומוכר, מוכיחים שוב את העושר ההיסטורי והארכיאולוגי במדינת ישראל, בה בכל מקום עשויים להפתח אלינו חלונות מרתקים אל תקופות רחוקות בעבר".