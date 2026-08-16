צה"ל מאשר: אחד המחוסלים בלבנון - מפקד בכיר בחיזבאללה

שעות אחרי גל התקיפות הנרחב בדרום לבנון בעקבות הפרת הפסקת האש של חיזבאללה, דובר צה"ל אישר כעת (ראשון) כי אחד המחוסלים בתקיפה בכבר דיר א-זהראני הוא אבו חסן עלאא, מפקד בכיר ביחידת 'בדר' מארגון הטרור.

במסגרת תפקידו, אבו חסן עלאא לקח חלק בקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני, לרבות שיגור רחפני נפץ לעבר כוחותינו בדרום לבנון. בשנים האחרונות, המחבל פיקד על מספר גזרות לחימה של חיזבאללה נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

"אבו חסן עלאא הותקף וחוסל בתגובה לפעולה שארגון הטרור חיזבאללה הוציא לפועל נגד כוחות צה"ל שפעלו במרחב הביטחוני" נמסר מדובר צה"ל. "חיסולו מהווה פגיעה ביכולות הניהול של היחידה, ומתווסף לחיסולו של עלי סמיר אלחאג' חסן ששימש כמפקד גדוד ביחידת 'כוח רדואן' וחוסל במפקדה באנסאר. צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים".