ויכוח זוגי יצא משליטה: עורך הדין נעצר בחשד למעשה החריג

עורך הדין בראש פינה ( צילום: דוברות המשטרה )

אירוע חריג בראש פינה: עורך דין בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד שניפץ באמצעות פטיש את שמשות הרכב שבו שהתה באותה עת בת זוגו.

האירוע התרחש ביום רביעי האחרון בשעות הצהריים במרכז מסחרי ביישוב. למוקד 100 של המשטרה התקבל דיווח על אדם שנצפה שובר את שמשותיו של רכב באמצעות פטיש, כשבמהלך האירוע נראתה אישה נמלטת מהמכונית.

שוטרי המחוז הצפוני שהגיעו לזירה עצרו את החשוד. על פי החשד הראשוני, זמן קצר קודם לכן התפתח ויכוח בין עורך הדין לבת זוגו, ולאחריו החל החשוד לפגוע ברכב בזמן שהאישה עדיין שהתה בתוכו.

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יום לאחר האירוע הובא החשוד לבית המשפט, שם הוארך מעצרו עד היום (ראשון). המשטרה צפויה להביאו פעם נוספת לבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת ולבקש להאריך את מעצרו.

במשטרה מסרו כי ימשיכו לפעול נגד מי שמהווה איום על ביטחונו ושלומו של אדם ולפעול למיצוי הדין עם פורעי חוק.