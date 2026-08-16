מתוסכלים מטראמפ: המהלך שנבחן מאחורי הקלעים במפרץ

טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

התסכול מממשל טראמפ הולך ומעמיק בקרב כמה מבעלות בריתה המרכזיות של ארצות הברית במפרץ.

על פי דיווח ב"וושינגטון פוסט", מנהיגים באזור מוטרדים מהתמשכות המלחמה מול איראן ומהאופן שבו וושינגטון מנהלת את הניסיונות להביא לסיומה. גורמים ערבים ומערביים ששוחחו עם העיתון סיפרו כי בסעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, כווית ובחרין הולכת וגוברת התחושה שהמדינות משלמות מחיר כבד בעקבות העימות, בעוד שהמאמצים האמריקניים להגיע לפריצת דרך מדינית אינם מניבים בינתיים את התוצאה הרצויה. "טראמפ התחיל את המלחמה ואנחנו משלמים את המחיר", אמר גורם באחת ממדינות המפרץ, שהעיד כי הכעס כלפי וושינגטון נמצא ברמה גבוהה במיוחד. סימני שאלה סביב הבסיסים האמריקניים לפי הדיווח, חוסר שביעות הרצון הגיע עד כדי דיונים בחלק ממדינות האזור בשאלה האם נכון להמשיך לארח לאורך זמן מתקנים וכוחות צבאיים אמריקניים בהיקף הנוכחי. למרות זאת, בשלב זה לא מסתמן ניתוק מארצות הברית. מדינות המפרץ עדיין תלויות במידה רבה בוושינגטון בתחומי הביטחון וההצטיידות הצבאית, ובקטאר ובבחרין נמצאים בסיסים אמריקניים מרכזיים.

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אלא שבמקביל הן פועלות להרחבת מערך השותפויות שלהן. בדיווח הוזכר בהקשר הזה "הסכם מכה", הסכם ההגנה שנחתם לאחרונה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. גורם אירופי בכיר הגדיר את המהלך כ"איתות לארצות הברית".

לדבריו, המדינות מבקשות להרחיב את האפשרויות העומדות לרשותן בתחום הביטחוני. "מבחינתן, ארצות הברית לא מספיקה", אמר.

מוקד נוסף של הביקורת הוא התנהלותו של טראמפ מול טהראן. לפי הדיווח, במדינות המפרץ מתקשים להבין את הקו האמריקני, לאחר שהנשיא הציג בתקופה האחרונה איומים חריפים כלפי איראן, אך בהזדמנויות אחרות דיבר על התקדמות במגעים עמה.