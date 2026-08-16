2–3 מנדטים בסכנה: החשש בליכוד מטלי גוטליב

טלי גוטליב ( חיים גולדברג / פלאש90 )

טלי גוטליב ( חיים גולדברג / פלאש90 )

הקרב על רשימת הליכוד מתחמם לקראת הפריימריז: דיון פנימי שנערך ביום שישי בצמרת המפלגה עסק בין היתר בהתחזקותה של חברת הכנסת טלי גוטליב ובאפשרות שתתברג במקום גבוה ברשימה לכנסת.

על פי הדיווח של עמית סגל בחדשות 12, במהלך הדיון הוצגו לראש הממשלה בנימין נתניהו סקרים פנימיים שלפיהם גוטליב נהנית מתמיכה גבוהה בקרב מתפקדי הליכוד וצפויה להגיע למיקום בולט בעשירייה השנייה. לצד זאת, נטען כי אותם נתונים הצביעו על אפשרות ששיבוצה בצמרת הרשימה יעלה לליכוד באובדן של שניים עד שלושה מנדטים בקרב קהלים שהמפלגה מבקשת למשוך בבחירות הכלליות. בעקבות הנתונים הועלתה בדיון האפשרות לפעול בקרב המתפקדים כדי לצמצם את התמיכה בגוטליב ולמנוע ממנה להגיע למקום גבוה. לפי הפרסום, נתניהו הגדיר את הנתונים כ"מטרידים", אך החליט שלא להוביל בעצמו מהלך רשמי נגדה. במקום זאת, ראש הממשלה הסתפק במסר שלפיו הוא "סומך על המתפקדים שיעשו את השיקולים הנכונים בפריימריז".

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גוטליב מגיבה: "תדרוכים שקריים"

גוטליב עצמה דחתה את הפרסום וטענה כי דווקא מלשכת ראש הממשלה הועבר אליה מסר שלא להתייחס לדיווחים.

בציוץ שפרסמה כתבה: "לאור התדרוכים השקריים של ערוצי התרעלה בענייני, שמטרתם להשפיע עליכם מתפקדי הליכוד ועל הצבעתכם עבורי, הועבר לי מסר מלשכת ראש הממשלה להתעלם ולא להתייחס לשקרים מעיתונאי מחמד, כזה או אחר!"

גוטליב הוסיפה: "רה״מ נתניהו יודע שב״ה מקומי גבוה ברשימת הליכוד ושאני מהווה כוח אלקטורלי ימני גדול של קולות שחוזרים להצביע ליכוד. אני ליכודית, ימנית גאה כמוכם. אני אסירת תודה לאמונכם ולתמיכתם בי, למורת רוחה של תקשורת השמאל".