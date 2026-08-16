לילה של אש בלבנון: גל תקיפות עוצמתי ברכס עלי טאהר

התקיפות בלבנון ( צילום: ללא )

בלבנון מדווחים הלילה (בין שבת לראשון) על גל תקיפות עוצמתי באזור רכס עלי טאהר שבדרום המדינה. בתיעודים שהופצו מלבנון נראים פיצוצים רבים ועשן כבד עולה מאזור התקיפות.

הפעילות מגיעה לאחר שצה"ל עדכן מראש את תושבי קריית שמונה ויישובי הגליל כי במהלך הלילה צפויים להישמע פיצוצים בעקבות פעילות מתוכננת של הכוחות.

"תושבי קריית שמונה ויישובי הגליל, במהלך הלילה צפויים להישמע במרחב הגליל קולות נפץ כחלק מפעילות יזומה ומתוכננת של כוחותינו", נמסר בהודעה לתושבים. עוד הודגש כי אם יחול שינוי במצב או יהיה צורך בהנחיות מיוחדות – הציבור יעודכן. אחרי פציעת הלוחמים: התקיפות בלבנון נמשכות הפעילות הנרחבת מגיעה על רקע ההסלמה מול חיזבאללה, שהחלה לאחר התקרית הקשה ברכס עלי טאהר. בסביבות השעה 02:30 לפנות בוקר בשבת, רחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור פגע בכוח מחטיבת הקומנדו שפעל באזור. קצין ושני לוחמים נפצעו באורח קשה ופונו לבית החולים רמב"ם בחיפה. בהמשך התייצב מצבו של אחד הפצועים, בעוד שניים נוספים נותרו מורדמים ומאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ. כבר לאחר התקרית פתח צה"ל בתגובה ותקף שורה של יעדי חיזבאללה בדרום לבנון, בהם תשתיות באזור נבטייה ומפקדה של הארגון במרחב אנסאר.

עוד באותו נושא צה"ל הודיע לתושבי הצפון: "נערכים לתקיפות בדרום לבנון" חדשות סרוגים

מפקד בכוח רדואן חוסל

במסגרת התקיפה באנסאר חוסל עלי סמיר אלחאג' חסן, מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן של חיזבאללה. בצה"ל מסרו כי בתקיפה חוסלו מחבלים נוספים שהיו מעורבים בקידום פעולות טרור נגד הכוחות באזור.

לאחר מכן התקבלו דיווחים על בני משפחתו של חסן שנפגעו בתקיפה. בצה"ל הבהירו כי הם לא היו יעד הפעולה וכי מפקד חיזבאללה שהה יחד עמם בתוך מפקדה צבאית של הארגון.

כעת, עם גל התקיפות הנוסף במהלך הלילה, נמשכת המתיחות הגבוהה בגזרה והדריכות ביישובי הצפון.