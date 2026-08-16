חודש הרחמים והסליחות: רבבות בסליחות ראשונות בכותל

חודש הרחמים והסליחות נפתח בירושלים: רבבות בני אדם הגיעו הלילה (מוצאי שבת) לרחבת הכותל המערבי והשתתפו במעמד הסליחות הראשון לשנת תשפ"ו.

המעמד המסורתי נערך עם פתיחת חודש אלול, כאשר המוני המתפללים התכנסו סמוך לשריד בית המקדש ואמרו יחד את פיוטי הסליחות והתפילות הנהוגות בימים אלה.