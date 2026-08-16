חודש הרחמים והסליחות: רבבות בסליחות ראשונות בכותל

חודש הרחמים והסליחות נפתח בירושלים: רבבות בני אדם הגיעו הלילה (מוצאי שבת) לרחבת הכותל המערבי והשתתפו במעמד הסליחות הראשון לשנת תשפ"ו.
המעמד המסורתי נערך עם פתיחת חודש אלול, כאשר המוני המתפללים התכנסו סמוך לשריד בית המקדש ואמרו יחד את פיוטי הסליחות והתפילות הנהוגות בימים אלה.
במהלך התפילה נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, תפילות מיוחדות לאחדות עם ישראל, לשלומם של חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון ולשלום וביטחון המדינה.
המעמד פתח את סדרת אירועי הסליחות שייערכו ברחבת הכותל במהלך חודש אלול ובעשרת ימי תשובה, לקראת יום הכיפורים.
המעמד המרכזי הבא צפוי להתקיים ביום חמישי הקרוב, ז' באלול, 20 באוגוסט, בשעה 00:15, וגם בו צפויים להשתתף רבבות מתפללים.