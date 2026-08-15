הזמרת הישראלית התפרקה באולפן: "פספסתי את ההזדמנות להיות אמא"

זמרת הנשמה, אתי לוי, התארחה לשיחה גלויה וכאובה בפודקאסט "הכל פתוח" של אבי שושן. במהלך המפגש שיתפה לוי בתחושות הקשות שלוו אותה לאורך השנים סביב נושא האימהות, לצד זיכרונות מעצותיה של אמה המנוחה.

לוי הביעה חרטה עמוקה על כך שלא הביאה ילד נוסף לעולם בזמן, ושלא פנתה לנתיבים חלופיים כמו הקפאת ביציות או הליך פונדקאות. בדמעות ובכאב רב תיארה את התחושה המורכבת והקשה: "זה פצע פתוח שלא יירפא לעולם. אני מרגישה שאין לי המשכיות, שאף אחד לא יקרא לי 'אמא' שוב. לפעמים אני שואלת את עצמי איך לא פעלתי בזמן, איך לא הקפאתי ביציות או הלכתי לפונדקאות. נשארתי עם ריק גדול".

השיחה הגיעה לשיא רגשי כשמערכת היחסים שלה עם אמה עמדה במרכז הבמה. לוי סיפרה על האם, שהייתה הדמות המשמעותית ביותר בחייה, ונזכרה בעצות שהעניקה לה בעבר: "אמא שלי תמיד אמרה לי: 'אתי, תעזבי הכל, לפחות תביאי עוד ילד. הופעות וקריירה זה הבל הבלים, בסוף מה שנשאר זה המשפחה'. כיום אני מבינה כמה היא צדקה, ואני אוכלת את הלב שלא הקשבתי לה בזמן. הגעגוע אליה קורע אותי".