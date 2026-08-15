בעקבות הדרמה: משפחתה של היימנוט קסאו בהודעה לציבור

בעקבות הצלחת משטרת ישראל בפיצוח החקירה ואיתורן של האם והבת מלי וליאל יהלומי, במטה להחזרת "היימנוט הביתה" מביעים כעס מוצדק על הפער בטיפול המשטרתי, ודורשים להעביר באופן מיידי את חקירת החטיפה לידי השב"כ.

"עם יציאת השבת קיבלנו את ההודעה המשמחת על מציאתן, בריאות ושלמות, של מלי וליאל יהלומי. פעם נוספת סוף טוב, רק שהוא לא הסוף הטוב שלנו", מסרו הערב הוריה של היימנוט, בנצ'י וטספיה קסאו. "היימנוט שלנו כבר 902 ימים לא איתנו. 902 ימים חלפו מאז שהבת הקטנה שלנו נחטפה. היא הייתה בת 9, היא לא בחרה להיעלם ולא בחרה שלא לחזור הביתה, ולמרות זאת לא נעשה כל מה שאפשר כדי למצוא אותה".

"להב 433 חקרו חצי עולם – ואותנו אפילו לא מעדכנים"

בדבריהם הטיחו ההורים ביקורת חריפה במפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, ובפיקוד המשטרה, על רקע מה שהוא נתפס בעיניהם כאפליה בולטת בניהול משאבי החקירה: "משטרת ישראל בהנחיית המפכ"ל הפעילה את כל יכולותיה כדי למצוא את מלי וליאל, אך מה הם עשו למען היימנוט שלנו? חוקרי להב 433 חקרו חצי עולם כדי למצוא אותן, ואותנו אפילו לא פוגשים ומעדכנים כראוי".

לאור חוסר ההתקדמות הממושך, שבים ההורים ומבקשים כי המשטרה תודה בכישלונה ותעביר את הטיפול בתיק לגורם הביטחוני הבכיר ביותר: "אנחנו שבים ומבקשים שמשטרת ישראל תעביר את חקירת חטיפתה של היימנוט לידי השב"כ. המפכ"ל רב-ניצב דני לוי וראש להב 433 ניצב מני בנימין, אשר לא הצליחו למצוא קצה חוט בחקירה, חייבים להעביר לידי שירות הביטחון הכללי את התיק – כי הילדה שלנו עדיין לא כאן".

את דבריהם חתמו בפנייה נרגשת לציבור: "ולעם ישראל היקר, אשר אזרחיו ממשיכים להראות לנו את האור בתוך כל החושך, ואנחנו מבינים שרבים מהם הביעו כמונו את כעסם על האפליה בטיפול בחקירת חטיפתה של היימנוט – תודה. תודה רבה לכם ובבקשה: תהיו איתנו, תעזרו לנו להשמיע קול צעקה, כי לנו לצערנו לא מקשיבים".