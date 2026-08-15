שנה אחרי: מי מהזוגות של "חתונמי" נותרו יחד?

שנה אחרי שרוב הזוגות החליטו להמשיך (חוץ מנועה וארי, ועומר וויקי), הערב (מוצ"ש) אנחנו מגלים מי מהם באמת שרד שנה לאחר סיום התהליך של חתונה ממבט ראשון.

נוי ואביתר מגלים לנו שהם בסופו של דבר לא הצליחו להישאר ביחד, שנה לאחר שהחליטו שכן ינסו לעשות זאת. נוי שיתפה כי טסה לפיליפינים והכירה שם את בן זוגה, איתו היא נמצאת יחד כבר 8 חודשים.

תומר ולייקי סיפרו כי נשארו יחד מספר חודשים ואז נפרדו, ואז גם היו ממש בנתק. "הייתה בינינו אהבה ממש גדולה", הם שיתפו. בסוף לייקי שלחה לו הודעה ביום ההולדת שלו ושיתפה כי הם חזרו להיות ידידים, ואז הודו השניים כי הם חזרו להיות בזוגיות במהלך השידורים של התכנית. מדובר ממש בהפתעה, אחרי שבחלק גדול מהפרקים תומר הודה כי קשה לו להימשך ללייקי.

סופי ודור מספרים על ההריון שהיה יחסית בלתי צפוי. "לא ציפינו שזה יקרה כל כך מהר", אמרה סופי. "קיבלתי את הבשורה הזו בשיחת וידאו וזה הכניס אותי להלם רציני, אז דברים התחילו לעבוד לא כמו שרצינו", הודה דור, שהחליט להתרחק מסופי באותו שלב. הוא הודה כי התרחש משבר בגלל הריחוק הזה שלו ממנה, וההלם שהוא קיבל מההריון.

לאחר מכן הם הודו כי התקרבו שוב מחדש, אחרי שסופי שלחה לדור הודעה שריגשה אותו בטלפון. "תוך כדי השידורים אני זכיתי להתאהב בסופי בפעם השנייה", אמר דור.

ניב סיפרה כי למרות שהחליטו להישאר יחד עם אסף הם סיימו בטוב. "הפערים צפו, פערים שאני הרגשתי שצפו ומאוד ניסינו שזה יעבוד ולא הצלחנו בסוף, נפרדנו".

ארי ונועה סיפרו כי למרות שהחליטו לסיים, הם עדיין עשו את החגים ביחד, למרבה הפלא. "החיים היו מאוד מעורבבים", הודתה נועה. אבל בסופו של דבר הם נשארו רק חברים טובים.

אביתר ונטע שיתפו כי כל אחד חזר לדירה שלו אחרי ההחלטות בתוך 42 ימים, "לא יכולנו להמשיך את הפנטזיה שהיינו בה". נטע הודתה שהם החליטו שהם לא מאושרים ביחד למרות האהבה הגדולה שהייתה ביניהם ולכן נפרדו. בסופו של דבר הם כן חזרו אחד לשני, ומתקרבים מחדש.