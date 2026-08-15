לא נמדד דבר כזה במדבר יהודה מאז המאה ה-19

גשם באמצע אוגוסט בירושלים ( יוסי זמיר/פלאש90 )

עד כמה אירוע הגשם שירד היום בירושלים הוא נדיר. ב-150 השנים האחרונות לא היה דבר כזה.

השירות המטאורולוגי עדכן הערב (ש') נתונים על מערכת הגשם שירדה היום בצהריים באזור הרי יהודה, ירושלים ומדבר יהודה. מרבית הגשם ירדה במעלה אדומים שם ירדו 26 מילימטר מתוכם 21 בתוך שעה. בנוסף גשמים כבדים ירדו בעיקר בשכונות המזרחיות והדרומיות של ירושלים וגרמו להצפות עירוניות וחילוצים של תושבים מבתים ורכבים מוצפים במזרח העיר. במרכז ירושלים ירדו 5 מ״מ ובגוש עציון 15 מ״מ בזמן קצר (בקיבוץ ראש צורים). כפי שצפוי, בעקבות הגשמים בירושלים החלו שטפונות עוצמתיים בנחלי מדבר יהודה. לא היה דבר כזה 150 שנה לפי השירות המטאורולוגי: "בהרי יהודה מדובר בשיא היסטורי של כמויות גשמים לחודש אוגוסט. כמות הגשם הגבוהה ביותר שנמדדה עד כה באזור ירושלים ביולי/אוגוסט מאמצע המאה ה-19! עמדה על 1 מ״מ לפני כמאה שנים בהר הזיתים". גם מבחינה כלל ארצית, אירוע גשם של מעל 25 מ״מ באוגוסט הינו נדיר מאוד והתרחש עד כה בארץ רק 3 פעמים מאז תחילת המדידות בארץ: ברמת הגולן באוגוסט 2012; בכפר גלים באוגוסט 1971 ובזכרון יעקב ב-1920 (יותר ממאה שנה!).

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עוד מוסיפים בשירות המטאורולוגי כי בחודשים הקרובים אנחנו צפויים לגלי גשם חזקים בגלל תופעת "סופר אל ניניו" - בה מי הים מתחממים וגורמים לשינוים קיצוניים בכמות המשקעים, גם בכמות וגם בתזמון.