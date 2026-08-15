שבת מתוחה בבנימין: ירי לעבר פסגות ותקיפת רועה

מספר אירועים ביטחוניים התרחשו במהלך השבת באזור בנימין, בהם ירי לעבר היישוב פסגות ותקיפת רועה צאן באזור כביש אלון. כוחות צה"ל והמשטרה הוזעקו לטיפול באירועים.

בסביבות השעה 20:00 נשמעו קולות ירי באזור היישוב פסגות. לאחר סריקות אותר קליע בתוך תחומי היישוב, בסמוך לבית כנסת. רבש"צ פסגות הגיע לזירה, ובהמשך הוזעקו למקום כוחות צה"ל ומשטרת ישראל לבדיקת נסיבות הירי. מוקדם יותר במהלך השבת דווח על אירוע נוסף בציר המחצבות, סמוך לכביש אלון. על פי הודעת מועצת בנימין, רועה צאן הותקף במקום בידי ערבים מהכפר אל-מועייר.

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בהמשך התקהלו באזור כ-30 ערבים רעולי פנים, שלפי המועצה התפרעו והציבו מספר חסימות בצירים.

במועצת בנימין מציינים כי תקיפות נגד רועים ואירועים ביטחוניים נוספים באזור הפכו בשנים האחרונות לתופעה חוזרת, וטוענים כי אירועים אלה אינם זוכים לחשיפה ציבורית מספקת.