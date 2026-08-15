דיווח: כדורגלן העבר ישוריין בליכוד

במפלגת הליכוד שואפים לפרסם שריון נוסף כבר ביום ראשון הקרוב, כך מדווחת כתבת 'כאן 11' יערה שפירא.

על פי הדיווח, בצמרת הליכוד נעשים מאמצים כבירים לשריין מועמד מייצג מהעדה האתיופית, כאשר השם המרכזי שעומד כעת על הפרק הוא הכדורגלן ולוחם המילואים מנשה זלקה.

המהלך המתרקם מצטרף לשורת שריונים משמעותיים שביצע ראש הממשלה בנימין נתניהו בימים האחרונים ברשימת הליכוד לכנסת. בין השריונים הבולטים שכבר אושרו: אורבן דוברונסקי ששוריין במקום ה-11 ברשימה, לצד שריונם של שר הביטחון ישראל כ"ץ, השר גדעון סער והשר חיים כץ.

במפלגה מקווים להשלים את המגעים מול זלקה ולהודיע על הצטרפותו הרשמית בתחילת השבוע, כחלק מהיערכות הליכוד לקראת גיבוש הרשימה הסופית לבחירות.