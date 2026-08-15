דרוקר נגד הגרסה הישראלית: חיזבאללה לא היה זה שהפר את האש

העיתונאי רביב דרוקר התייחס הערב (שבת) להסלמה בדרום לבנון ולתקרית הקשה ברכס עלי טאהר, שבה נפצעו באורח קשה קצין ושני לוחמי צה"ל לאחר שרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה פגע בכוח שפעל באזור.

בציוץ שפרסם התייחס דרוקר לטענה הישראלית שלפיה חיזבאללה הוא שהפר את הפסקת האש. לדבריו, יש לבחון את האירוע גם על רקע הפעילות שמבצע צה"ל באזור נגד אנשי ארגון הטרור.

"שוב, כמו בסיפור עם מטען הנפץ הקטלני, הטענה של רה"מ והצבא היא שחיזבאללה הפר את הפסקת האש", כתב דרוקר. "ובכן, השתלשלות העניינים היא שישראל פועלת ברכס עלי טהאר וצרה על מחבלי חיזבאללה במטרה לחסל אותם. חיזבאללה רואה בכך הפרה של הפסקת האש ומגיב ברחפן נפץ".

דרוקר הוסיף והבהיר כי דבריו אינם קביעה שהפעילות הישראלית אינה מוצדקת, אלא ביקורת על אופן הצגת השתלשלות האירועים: "ייתכן שהפעילות הצבאית מוצדקת לחלוטין, אבל מי שהחליט עליה הבין היטב שיש סיכוי שהיא תגרום לחיזבאללה להגיב".