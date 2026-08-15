דרוקר נגד הגרסה הישראלית: חיזבאללה לא היה זה שהפר את האש

העיתונאי רביב דרוקר התייחס הערב (שבת) להסלמה בדרום לבנון ולתקרית הקשה ברכס עלי טאהר, שבה נפצעו באורח קשה קצין ושני לוחמי צה"ל לאחר שרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה פגע בכוח שפעל באזור.
בציוץ שפרסם התייחס דרוקר לטענה הישראלית שלפיה חיזבאללה הוא שהפר את הפסקת האש. לדבריו, יש לבחון את האירוע גם על רקע הפעילות שמבצע צה"ל באזור נגד אנשי ארגון הטרור.
"שוב, כמו בסיפור עם מטען הנפץ הקטלני, הטענה של רה"מ והצבא היא שחיזבאללה הפר את הפסקת האש", כתב דרוקר. "ובכן, השתלשלות העניינים היא שישראל פועלת ברכס עלי טהאר וצרה על מחבלי חיזבאללה במטרה לחסל אותם. חיזבאללה רואה בכך הפרה של הפסקת האש ומגיב ברחפן נפץ".
דרוקר הוסיף והבהיר כי דבריו אינם קביעה שהפעילות הישראלית אינה מוצדקת, אלא ביקורת על אופן הצגת השתלשלות האירועים: "ייתכן שהפעילות הצבאית מוצדקת לחלוטין, אבל מי שהחליט עליה הבין היטב שיש סיכוי שהיא תגרום לחיזבאללה להגיב".
שלושה לוחמים נפצעו
התקרית התרחשה בסביבות השעה 02:30 לפנות בוקר, כאשר כוחות צה"ל פעלו באזור רכס עלי טאהר בדרום לבנון. רחפן נפץ ששוגר בידי חיזבאללה התפוצץ סמוך לכוח והביא לפציעתם של קצין ושני לוחמים.
הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בישראל ומשפחותיהם עודכנו. בעקבות האירוע תקף צה"ל שורה של מטרות חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן תשתיות באזור נבטיה ומפקדה של הארגון באנסאר. במסגרת התקיפות חוסל גם מפקד גדוד בכוח רדואן, עלי סמיר אל-חאג' חסן.
משרד ראש הממשלה מסר במהלך השבת כי חיזבאללה הוא שהפר את הפסקת האש ותקף את לוחמי צה"ל באזור הביטחוני.
על אותו משקל, מוצדקת ההתקפה על פסטיבל הנובה כיון שיש להבין שקיום מסיבות מעורבות שלא בהתאם לחוקי השריע בשטח שחמאס רואה ככבוש, הם אמורים לקחת בחשבון שיהיה טבח. ממש ״הגיון צרוף״