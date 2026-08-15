ירידה בטמפ'; הגשם חוזר לשני איזורים: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בשבוע הקרוב יהיה הפכפך. הוא יחל עם ירידה בטמפ' וגשם בחלק מאזורי הארץ. בהמשך התחממות ניכרת.
יום ראשון: מעונן חלקית, עם טמפרטורות רגילות לעונה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בהרים ובמזרח הארץ, קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי המזרח.
יום שני: מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הקלה מסוימת בעומסי החום, שיהיו מתונים יחסית לתקופה.
יום שלישי: ללא שינוי ניכר.
יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה
יום חמישי: ללא שינוי ניכר.