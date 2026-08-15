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ירידה בטמפ'; הגשם חוזר לשני איזורים: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בשבוע הקרוב יהיה הפכפך. הוא יחל עם ירידה בטמפ' וגשם בחלק מאזורי הארץ. בהמשך התחממות ניכרת. תחזית מזג אוויר

21:01
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גשם (ritasilence / שאטרסטוק)

מזג אוויר בשבוע הקרוב יהיה הפכפך. הוא יחל עם ירידה בטמפ' וגשם בחלק מאזורי הארץ. בהמשך התחממות ניכרת.

יום ראשון: מעונן חלקית, עם טמפרטורות רגילות לעונה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בהרים ובמזרח הארץ, קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי המזרח.

יום שני: מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ‏ותורגש הקלה מסוימת בעומסי החום, שיהיו מתונים יחסית לתקופה.

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יום שלישי: ללא שינוי ניכר.

 יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה

 יום חמישי: ללא שינוי ניכר.

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