ירידה בטמפ'; הגשם חוזר לשני איזורים: תחזית מזג אוויר

גשם ( ritasilence / שאטרסטוק )

מזג אוויר בשבוע הקרוב יהיה הפכפך. הוא יחל עם ירידה בטמפ' וגשם בחלק מאזורי הארץ. בהמשך התחממות ניכרת.

יום ראשון: מעונן חלקית, עם טמפרטורות רגילות לעונה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בהרים ובמזרח הארץ, קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי המזרח. יום שני: מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ‏ותורגש הקלה מסוימת בעומסי החום, שיהיו מתונים יחסית לתקופה.

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יום שלישי: ללא שינוי ניכר.

יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה

יום חמישי: ללא שינוי ניכר.