צה"ל הודיע לתושבי הצפון: "נערכים לתקיפות בדרום לבנון"

צה"ל הודיע לתושבי הצפון כי הוא נערך לתקיפות רחבות בדרום לבנון וכי יישמעו קולות נפץ במהלך הלילה.

בהודעה שפורסמה לתושבי קרית שמונה נכתב: "תושבי קריית שמונה ויישובי הגליל, במהלך הלילה צפויים להישמע במרחב הגליל קולות נפץ כחלק מפעילות יזומה ומתוכננת של כוחותנו."

"ככל שיחול שינוי או תידרש הנחיה מיוחדת, נעדכן את הציבור באופן מיידי."

ההיערכות לתקיפות בדרום המדינה על רקע ההסלמה מול חיזבאללה.

התקרית החלה בסביבות השעה 02:30, בעת שלוחמי צוות הקרב של חטיבת הקומנדו פעלו ברכס עלי טאהר, הנמצא במרחב הביטחוני שבו פועל צה"ל להגנת יישובי הצפון. רחפן נפץ ששוגר בידי מחבלי חיזבאללה פגע בכוח וגרם לפציעתם הקשה של שלושה לוחמים.

הלוחמים פונו לקבלת טיפול בבית החולים רמב"ם בחיפה. מצבו של אחד מהם התייצב, בעוד שני הלוחמים האחרים נותרו מורדמים ומאושפזים בטיפול נמרץ. במהלך השבת פרסם משרד ראש הממשלה הודעה חריגה שבה התייחס גם לפציעתם.

צה"ל הגיב: מפקד בכוח רדואן חוסל

זמן קצר לאחר האירוע פתח צה"ל בתקיפות בדרום לבנון. מטוסי קרב תקפו תשתיות של חיזבאללה באזור נבטייה וכן מפקדה מרכזית של הארגון באזור אנסאר, ששימשה לפיקוד ולהכוונת פעילות חיזבאללה בגזרה.

במהלך התקיפה באנסאר חוסל עלי סמיר אלחאג' חסן, מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. לפי צה"ל, לצד חסן חוסלו מחבלים נוספים שהיו מעורבים בקידום פעולות טרור נגד הכוחות הישראליים.

לאחר התקיפה התקבלו דיווחים על פגיעה גם בבני משפחתו של חסן ששהו עמו במתחם. בצה"ל הבהירו כי האזרחים לא היו מטרת התקיפה וכי חסן שהה עמם בתוך מפקדה צבאית.